La cité sans vertu  

Un commando, venu on ne sait d’où, a ouvert le feu sur un marché à bétail, faisant une vingtaine de morts et de nombreux blessés. La scène se déroule à Namoungou, dans la région de l’Est. Voyez-vous ? On se croirait en Somalie ou en Afghanistan où pareilles scènes sont légion. Et pourtant, nous sommes bien au Burkina Faso jadis présenté comme un havre de paix. C’est à n’y rien comprendre. Au nom de quelle idéologie peut-on se permettre de s’octroyer aveuglément le droit de vie et de mort sur les autres ? Franchement, on est en train de toucher le fond.

Cicéron

A lundi prochain