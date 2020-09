LA CITE SANS VERTU

Le phénomène d’abandon des bébés a la peau dure au Burkina Faso. En effet, à chaque jour suffit son bébé abandonné, est-on tenté de dire. Le 11 septembre dernier, un bébé de quelques jours, a été abandonné dans un quartier de la ville de Koudougou. Au même moment, on apprenait qu’un autre bébé abandonné, avait été retrouvé mort à Fada N’Gourma. On ne cessera de le répéter et de le dénoncer. Jeter un bébé est un acte criminel et celles qui s’adonnent à cette pratique, doivent être durement punies pour servir d’exemple aux autres.

CICERON

A lundi prochain