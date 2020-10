LA CITE SANS VERTU

Le saviez-vous ? Il y a des restaurateurs de la place qui utilisent du paracétamol dans leur cuisine, aux fins d’accélérer la cuisson de leurs repas. Cela paraît pour le moins incroyable. Et pourtant, la pratique prend de l’ampleur dans notre pays tant et si bien que l’on ne sait plus finalement à quel… restaurateur se vouer. Ceci pouvant expliquer cela, on comprend pourquoi depuis peu, on assiste à l’émergence de maladies dites de dernière génération que sont le cancer, le diabète, l’hypertension, etc., qui font des ravages. C’est le lieu d’en appeler à la vigilance des services de contrôle afin que prenne fin cette nouvelle génération de restaurateurs… à destruction massive et insidieuse.

Cicéron

A lundi prochain