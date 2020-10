LA CITE SANS VERTU  

Depuis quelque temps et ce, à l’orée des élections couplées du 22 novembre 2020, on assiste à des démissions tous azimuts de militants et pas des moindres, de partis politiques. Il est vrai, comme on aime à le dire, que l’on adhère librement à un parti tout comme on le quitte librement. Mais ce qui frappe le plus ici, c’est que certains transfuges s’en vont grossir les rangs de partis dont la ligne est opposée à celle de leur parti d’origine. Ce qui laisse croire que ce n’est pas tant la conviction que les intérêts qui guident les pas de bien des hommes politiques qui ne finiront pas de nous surprendre.

CICERON

A lundi prochain !