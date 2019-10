LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Tout le plaisir est pour moi de te savoir impatient de prendre de nos nouvelles. Dans l’ensemble, tout baigne comme on le dit chez nous. Et on espère que les nouvelles seront davantage bonnes, surtout après le retour, au pays, du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan le 27 octobre dernier, après deux semaines d’absence. Faisant le point de son absence, il dit avoir pris part, le 22 octobre dernier, à Tokyo, à la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, au Palais impérial de Tokyo.

Profitant de son séjour, il a échangé avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, sur le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Japon ainsi que sur les questions de paix et de stabilité en Afrique et dans le monde. Du Japon, il s’est envolé pour Sotchi, en Russie, où il a assisté au 1er sommet de haut niveau Russie - Afrique ainsi qu’au Forum économique Russie - Afrique, les 23 et 24 octobre 2019. S’agissant du sommet, Alassane Ouattara a indiqué que ce fut une occasion pour les chefs d’Etat et de gouvernement africains, d’avoir des échanges approfondis avec les autorités russes dans les domaines politique, économique et culturel et d’évoquer les questions régionales et les défis mondiaux.

Tout en saluant le réengagement de la Russie en Afrique à un moment où le continent est confronté à d’importants défis sécuritaires et économiques, le président ivoirien a affirmé que ce réengagement contribuera à renforcer les capacités des armées africaines dans la lutte contre le terrorisme, et à aider l’Afrique à réaliser son potentiel énergétique et à accroître sa production électrique. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur l’industrialisation des pays africains et sur la transformation de leurs matières premières pour mieux lutter contre la pauvreté et offrir des opportunités d’emplois à la jeunesse. Les questions bilatérales n’ont pas été occultées. Le chef de l’Etat s’est félicité de l’excellente relation entre la Russie et la Côte d’Ivoire et a invité le secteur privé et les entreprises russes à investir dans son pays, notamment dans les secteurs de l’agro- industrie, de l’énergie, etc.

En tout cas, sa visite au Japon aura été très fructueuse, puisque ce pays a fait un don de 25 milliards de F CFA pour la réhabilitation du CHU de Yopougon.

Guilllaume Soro rentrera à Abidjan le 9 novembre prochain

En effet, le 18 août dernier, un tuyau d’alimentation d’eau à grande pression, a cédé dans le local technique situé au-dessus du grand bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire (CHU). Une situation qui a été vivement critiquée par les populations et qui a poussé le gouvernement à procéder à sa rénovation dont le coût est estimé à environ 50 milliards de F CFA. Selon les informations du gouvernement, le CHU fermera provisoirement ses portes à compter du 1er novembre prochain. Il faut noter que le CHU de Yopougon a été inauguré en 1989, et s’est détérioré au fil des années. Le plateau technique, des bâtiments, des installations électriques et d’autres infrastructures sont dans un état de délabrement avancé. Quand on sait ce que représente ce CHU pour les Abidjanais, il y a de quoi se réjouir de cette rénovation qui constituera, à n’en point douter, une véritable bouffée d’oxygène pour les malades.

Cher oncle, ceux qui ne cesseront pas de faire parler d’eux de sitôt, sont les politiciens. En effet, depuis l’annonce de sa candidature, l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, multiplie les piques et n’hésite plus à fustiger le bilan de celui qu’il estime avoir « servi avec dévotion ». Dans une de ses sorties, il a indiqué que l’actuel locataire du Palais de Cocody n’a pas fait mieux que l’ex-président Gbagbo, durant son mandat. Comme il fallait s’y attendre, la réaction du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne s’est pas fait attendre. Lors d’une conférence de presse animée le 28 octobre dernier, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a soutenu que la candidature de Soro était « un non-événement » et qu’il n’est pas bien placé pour faire des reproches au président Alassane Ouattara. Selon lui, ce que l’on retient de Soro, « c’est qu’il a été un bon chef rebelle et un mauvais Premier ministre» durant sa gouvernance à la tête du gouvernement, de 2007 à 2012. Pour lui, si Guillaume Soro respectait son peuple et son pays, il rentrerait pour annoncer sa candidature au lieu de le faire « dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française ». Pour sa part, Guilllaume Soro a annoncé qu’il rentrera à Abidjan le 9 novembre prochain, après six mois d’un exil qui ne dit pas son nom. Comme quoi, la bataille s’annonce rude.

Ton neveu