LA MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Excellente semaine à toi et à toute la famille. J’espère que vous vous portez tous bien là-bas. Chez nous, l’actualité est marquée par le voyage du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, en France, le 2 mai dernier, pour un contrôle médical, selon un communiqué de la présidence ivoirienne. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme, mettant en avant le débat sur la crédibilité qu’accordent les dirigeants africains à leur système de santé national. Ils sont nombreux pour ne pas dire tous, ces dirigeants et responsables africains qui, pour un simple rhume, prennent le vol pour aller se soigner dans les hôpitaux européens ou maghrébins. Tout cela parce que, entre autres, ils ne font pratiquement rien pour améliorer les plateaux techniques sanitaires de leurs pays respectifs. Il faut noter que Gon Coulibaly avait fait une transplantation du cœur en 2017, ce qui le pousse à aller faire régulièrement des contrôles en France. En son absence, c’est tout le tout-puissant ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui assure l’intérim. Bon séjour à lui et vivement qu’il nous revienne en pleine santé! Il en a certainement besoin et les Ivoiriens aussi, étant donné qu’il est le candidat déclaré du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti unifié au pouvoir, à l’élection présidentielle prévue pour le 31 octobre prochain. Malheureusement, celui qui ne pourra pas prendre part à cette élection, c’est l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ce dernier a été condamné, le 28 avril dernier, à 20 ans de prison, 4, 5 milliards de F CFA d’amende, 5 ans de privation de ses droits civiques et 2 milliards de F CFA à titre de dommages et intérêts par la Justice ivoirienne.

Des OSC remontées contre le retrait de la reconnaissance de la compétence de CADHP

Un verdict prononcé malgré l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) ordonnant à l’Etat ivoirien de «surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt émis contre Guillaume Kigbafori Soro et 18 autres personnes». Aussitôt, l’ex-président du Parlement a réagi, affirmant que ce verdict était « un non-évènement » et qu’il entendait bel et bien prendre part à la future bataille électorale. Coup de bluff ou faut-il le prendre au sérieux? Bien malin qui saurait répondre. Les mois à venir nous situeront davantage. Cher oncle, le retrait de la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) par le pays, fait des gorges chaudes, surtout au sein de la société civile. En effet, aussitôt la sentence de Guillaume Soro tombée, le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres du 29 avril, que la Côte d’Ivoire ne reconnaîtrait plus la compétence de la CADHP. Une décision qui a suscité l’indignation sur les bords de la lagune Ebrié où des Organisations de la société civile ont invité les autorités à reconsidérer leur position. Dans une déclaration rendue publique, sept OSC signataires ont indiqué que « même si sa légalité n’est point à contester, cette décision apparaît illégitime car elle indique manifestement un recul en matière de protection des droits humains ». Ainsi, tout en exprimant leur profond regret et condamnant avec la plus grande fermeté cette décision, ces OSC ont exhorté instamment le gouvernement à reconsidérer sa décision dans l’intérêt de la prévention, de la promotion et de la protection des droits humains et du peuple ivoirien dont il tient sa souveraineté. Cet appel sera-t-il entendu ? Rien n’est moins sûr. C’est sur cette note de regret que je te dis au revoir tout en espérant te lire la semaine prochaine. Que Le Tout-Puissant nous protège!

Ton neveu