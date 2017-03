LA NOUVELLE DU VENDREDI : Une jeune fille dans sa voiture de rêve

Par un doux après-midi, de passage dans une rue de la capitale, je me suis arrêté pour dire bonjour à un ami libraire.

Juste un crochet pour lui faire un coucou, comme nous le disons familièrement.

Mon ami était assis devant sa librairie avec ses voisins et comme cela arrive souvent dans notre quotidien africain, le temps étant une propriété africaine et l’horloge une précieuse invention occidentale, mon arrêt de deux minutes se transforma en belle causerie amicale. Les visages du coin m’étaient familiers.

Pendant que nous bavardions, en face, de l’autre côté de la rue, l’arrivée d’une voiture devant une boutique de vêtements de luxe attira notre attention. C’était une belle voiture rouge, brillante et étincelante de beauté. Le genre de véhicule conduit par des déesses de l’écran dont on admire la finesse et le confort dans les séries hollywoodiennes ou brésiliennes. Une voiture qui déliait les langues à son passage, une voiture qui suscitait les commentaires à son apparition, qui réveillait les envies par sa présence.

« Ça c’est une caisse ! Ce n’est pas du toc, c’est de la haute qualité ! Une merveille ! », s’exclama mon ami.

« Un bijou pareil, je vous jure que ça va chercher dans les 50 briques », confessa un autre. Un jeune branché fin connaisseur de la marque et son prestige ajoute : « Je donnerai tout pour posséder un trésor pareil. Dans une voiture de cette classe les couleurs de la vie doivent briller différemment… »

« Ce n’est pas avec une voiture pareille qu’une nana exigeante te refuse son numéro. Au contraire elle te jette un truc par la vitre. Je ne vous dis pas », renchérit un autre.

Nous éclatâmes de rire. C’était dans une bonne ambiance.

Pendant que les commentaires sur la belle voiture pleuvaient, la conductrice une jeune fille de 22 à 25 ans, toujours au volant avait l’oreille collée à son portable. Elle communiquait pendant que la gérante du magasin sortie l’accueillir attendait devant la portière.

Lorsque la communication prit fin, la jeune fille rangea son téléphone et se prépara à quitter sa belle voiture sous le regard de l’assistance qui retenait son souffle.

Lorsque la portière s’ouvrit, ce fut d’abord deux béquilles qui se pointèrent. Deux béquilles aussi brillantes que les couleurs de la belle voiture. Mais des béquilles n’ont jamais été une possession de rêve.

Nous attendions. Difficilement, sous nos regards ébahis, la jeune fille s’extirpa de sa belle voiture avec un sourire angélique sur un visage de déesse.

C’était une jeune fille très belle, riche à l’image de son véhicule et de son habillement de haute couture. Elle avait un handicap mais était visiblement courageuse, autonome et sans complexe par la conduite de sa propre voiture et son déplacement.

La jeune fille salua la gérante avec le sourire. Cette dernière prit son sac et la suivit. Des cinq mètres qui la séparaient de la porte du magasin, notre belle conductrice peina cinq bonnes minutes sur ses béquilles pour rentrer dans la boutique. La porte vitrée se referma sur elle et la gérante.

« Dommage, une jeune fille qui a tout dans la vie sauf la santé de ses jambes ». C’est par cette phrase que mon ami brisa le silence.

« Tu as raison », soutint son voisin. « Nous rêvons de la belle voiture de cette jeune fille qui rêve de la santé de nos jambes. En échange nous n’accepterons jamais de donner nos jambes pour sa belle et luxueuse mécanique ».

- « Tu as raison mon frère ! », acquiesçai-je

L’image de cette jeune fille s’imposa dans ma pensée. Je voulais la voir ressortir de la boutique. Par simple curiosité.

Cette scène que nous venons de voir est anodine, mais pour celui qui lit le mystère de la vie dans l’ordinaire, cette scène était une méditation.

Dans la vie, nous ne pouvons pas tout avoir. Selon notre vision d’un angle à un autre, c’est aussi cela l’inconvénient ou le charme de l’existence. C’est bien d’admirer la possession luxueuse de l’autre, d’œuvrer honnêtement dans l’espoir d’en bénéficier un jour. Mais convenez-vous que c’est aussi bien de savourer les petits bonheurs que la vie nous offre de manière simple. Des petits bonheurs que nous ignorons ou piétinons à force de voir ces cadeaux célestes naturels et mérités.

Comme se lever pour boire de l’eau, manger avec appétit. Comme dormir sans douleur, regarder le lever ou le coucher du soleil, écouter le chant matinal d’un oiseau. Ces simples choses que Dieu nous offre, mais combien précieuses quand nous en sommes privés. La vie est ainsi faite. Pendant que l’affamé rêve d’aliments, devant une assiette garnie, une personne implore l’appétit. Pendant que le désœuvré formule le vœu d’avoir un lit, une personne se tord de douleur dans sa couche de soie en implorant la clémence du sommeil.

Pendant que nous contemplons avec forte envie la voiture de luxe, la propriétaire souhaite une chose simple de la vie : marcher sans béquilles.

La jeune fille mit une heure dans le magasin puis en ressortit, et avec le sourire elle peina pour rejoindre sa voiture. Deux vendeuses l’accompagnaient avec ses cartons. Dans sa merveille, elle donna un généreux pourboire aux deux vendeuses. Avant de s’en aller, arriva devant la boutique un jeune aveugle conduit par un enfant. Un autre plus malheureux, dans la précarité, rêvant de voir seulement la lumière du soleil.

Pour l’handicapé visuel, par une des vendeuses, notre propriétaire de la luxueuse voiture donna un nouveau billet et s’en alla.

Pour une leçon de vie, nous étions servis. Je me levai et m’en allai.

Ousséni NIKIEMA

