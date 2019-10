LA SEMAINE DE  RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à l’athlète Fabrice Zango, pour sa médaille de bronze !

Le Burkina vient de remporter et ce, pour la première fois de son histoire, une médaille de bronze aux 17es championnats de triple saut qui se tiennent du 27 septembre au 6 octobre 2019 à Doha au Qatar et ce, grâce à Hugues Fabrice Zango. Puissent d’autres athlètes du pays lui emboîter le pas ! En attendant, chapeau bas à ce brillant athlète qui a fait honneur à son pays en le gratifiant d’une médaille de bronze.

COUP DE GUEULE

Haro sur les agresseurs de femmes !

Une femme a été agressée par des malfrats la semaine dernière à Ouagadougou, alors qu’elle se rendait dans un centre de santé avec son enfant malade. Malgré cette situation, les voleurs l’ont fait tomber et l’ont dépouillée de tout ce qu’elle avait y compris sa motocyclette, la laissant ainsi dans la tristesse avec son enfant malade. Voler est déjà un acte condamnable, mais s’attaquer aux plus faibles, de surcroît une femme avec un enfant malade, relève plutôt de la cruauté. Vivement que ces malfrats soient appréhendés et châtiés à la hauteur de leur forfait ! En attendant, haro sur ces agresseurs de femmes !