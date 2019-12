La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien aux dialysés et enfants souffrant de cancer : le beau geste du Club des Hommes d’affaires franco-burkinabè

A l’occasion d’un gala organisé le 12 décembre dernier, le Club des Hommes d’affaires franco-burkinabè a laissé parler son cœur. En effet, il a remis deux chèques d’une valeur totale de 2 500 000 F CFA en guise de soutien aux dialysés et aux enfants souffrant de cancer. De quoi apporter du baume au cœur de ces patients dont on sait que beaucoup sont financièrement éprouvés. Bravo donc au Club des Hommes d’affaires franco-burkinabè pour ce geste, ô combien utile, qui contribuera à sauver des vies. Vivement que d’autres personnes de bonne volonté lui emboîtent le pas !

COUP DE GUEULE

Massacre de civils au Burkina : où allons-nous ?

Alors que 7 personnes périssaient au cours d’une attaque à Kantari, du nom de ce village situé à une dizaine de kilomètres de Kantchari, dans la Tapoa, douze autres civils tombaient sous les balles assassines d’individus armés non identifiés dans la commune de Pensa, dans le Centre-Nord. Pour quelle raison? Difficile d’y répondre. On sait seulement que depuis quelques années, la mort semble devenue la chose la mieux partagée où chaque jour qui passe, on tue et massacre à tour de bras ; tant et si bien que les populations ont complètement déserté certaines zones du pays. Franchement, trop c’est trop ! Les Burkinabè veulent vivre en paix.