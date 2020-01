LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Sécurisation des fêtes de fin d’année : bravo aux FDS !

Les fêtes de fin d’année sont désormais loin dernière nous. Mais s’il y a des gens à qui il faudra rendre un hommage appuyé, ce sont les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont veillé au grain pour que tout se passe sans incident. Déployées un peu partout à travers le territoire national, les FDS, pendant que le pays était en fête, avaient pour préoccupation de déjouer autant que possible, toute attaque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ont réussi à relever ce défi. Toute chose qui n’était pas gagnée d’avance dans un contexte sécuritaire sous-régional délétère.

COUP DE GUEULE

Attentat meurtrier sur l’axe Toéni/Tougan : le comble de la bêtise humaine !

Alors qu’ils étaient en partance pour Toéni à l’issue des congés de fin du premier trimestre, des élèves ont fait l’objet d’une attaque. En effet, leur car a sauté sur une mine, faisant au total 14 morts et 19 blessés. Qu’ont-ils fait pour mériter un tel sort ? La question reste posée. Et seuls les malfaiteurs des temps modernes pourront répondre à cette question ; eux qui, dans leur folie meurtrière, n’épargnent même plus les enfants. Franchement, c’est le comble de la bêtise humaine.