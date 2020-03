La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien aux déplacés : merci aux bonnes volontés !

Afin de contribuer à la prise en charge des personnes déplacées pour cause de violences terroristes, des institutions, associations et personnalités ont laissé parler leur cœur. En effet, elles ont remis un don d’une valeur de 58 millions de F CFA au ministre en charge de l’action humanitaire. En plus des espèces sonnantes et trébuchantes, ce don est composé de vivres et de non-vivres. Quand on sait les conditions dans lesquelles vivent les déplacés, on ne peut que dire merci à toutes ces bonnes volontés, tout en espérant que leur geste fera des émules.

COUP DE GUEULE

Coronavirus : attention au non-respect des consignes!

Afin d’endiguer la propagation du coronavirus dont plusieurs cas ont été confirmés dans notre pays, les autorités ont interdit les grands rassemblements. Ce faisant, elles ont annoncé la fermeture des établissements scolaires et universitaires sur toute l’étendue du territoire national. Et ce n’est pas tout. Car, dans la foulée, les autorités sanitaires ont demandé aux populations d’éviter les contacts physiques. Si certains respectent ces consignes, d’autres, par contre, continuent d’en faire à leur tête, convaincus qu’eux, sont à l’abri de cette pandémie. Ces genres de comportements sont à déplorer parce qu’ils contribuent à annihiler tous les efforts consentis.