La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Contribution à la lutte contre le Covid-19 : le beau geste de l’Exécutif

Afin de contribuer à l’effort de guerre contre le coronavirus qui fait des ravages, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a décidé de céder six mois de salaire et le Premier ministre, quatre mois. Quant aux ministres d’Etat et aux autres membres du gouvernement, ils céderont respectivement deux et un mois de salaire. Le geste, quoi que l’on puisse en dire, mérite d’être salué à sa juste valeur, surtout que face à la chaîne de solidarité en place, des voix avaient commencé à s’élever pour dénoncer « l’inactivisme » de l’Exécutif. Bravo donc au chef de l’Etat et à son gouvernement. Pourvu que les contributions annoncées ne restent pas sans suite!

COUP DE GUEULE

Pénurie d’eau à Kaya sur fond de Covid-19 : l’ONEA interpellé

Alors même que le Burkina Faso fait face à la pandémie du Covid-19 où l’on demande aux populations de faire l’effort de se laver régulièrement les mains, Kaya se trouve confronté à une pénurie d’eau. La situation est si critique que des femmes, n’en pouvant plus, ont exprimé leur mécontentement au gouverneur à travers une manifestation pacifique de rue, le 17 avril dernier. A juste titre d’ailleurs ! Car, comment peut-on se laver les mains alors même que l’on manque d’eau pour boire ? La question reste posée. Cela dit, les services de l’ONEA sont interpellés.