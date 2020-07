La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Baisse des dépenses irrégulières : une tendance à encourager

A la demande du gouvernement, l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) a mené un audit allant du 15 avril au 15 mai 2020, qui couvrait les domaines tels que la commande publique, les comptes de dépôt, le carburant et lubrifiants et les régies d’avances. Il en résulte une baisse des dépenses irrégulières. Tout chose qui est à saluer. C’est une tendance à encourager même si l’on sait qu’en matière de gestion de fonds publics, il reste beaucoup à faire. Mais c’est déjà cela de gagné quand on sait que de par le passé, les choses ne faisaient qu’aller de mal en pis.

COUP DE GUEULE

Affrontements communautaires : ne jouons pas le jeu de l’ennemi !

Le week-end écoulé aura été très sanglant à Tako Yoyora, du nom de ce village situé dans la commune de Loropéni, dans la région du Sud-Ouest. En effet, deux communautés que sont les Lobi et les Dogossé, pour ne pas les nommer, qui vivaient pourtant en osmose depuis belle lurette, se sont affrontées. Le bilan fait état de trois cadavres laissés sur le carreau. Inutile de revenir en détails sur les origines de cette poussée d’adrénaline. Mais nous disons que rien ne peut justifier une telle violence aveugle qui met à rude épreuve notre vivre-ensemble déjà fortement fragilisé par les différents groupes armés qui endeuillent des familles, chaque jour que Dieu fait. Voyez-vous ? Sachons raison garder au risque de nous retrouver en train de jouer le jeu de notre adversaire commun.