La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Réconciliation des communautés de l’Est : merci aux initiateurs

Face à l’insécurité liée au terrorisme qui a mis à rude épreuve notre vivre-ensemble au point que des communautés se sont dressées les unes contre les autres, le Conseil municipal de Fada a initié une journée de réconciliation sociale. C’était le 14 juillet dernier à Fada où Gourmantchés, Mossis et Peuls qui, pendant des années, ont toujours vécu en parfaite harmonie, ont décidé de fumer le calumet de la paix. Bravo donc aux initiateurs de ce dialogue communautaire et espérons que ce sera l’occasion d’enterrer une fois pour toutes, la hâche de guerre née de la stigmatisation.

COUP DE GUEULE

Relâchement face au Covid-19 : attention, danger !

Depuis peu, on fait le constat que les Burkinabè font preuve de relâchement dans le respect des mesures-barrières si fait que les cas de contamination au Covid-19 ne font que grimper. C’est le lieu d’appeler les uns et les autres à la prudence. Car, contrairement à ce que disent certaines mauvaises langues, le Covid-19 est loin d’être dernière nous. Bien au contraire, la pandémie est toujours là et continue de faire des ravages aussi bien chez nous qu’ailleurs. Alors, attention, danger !