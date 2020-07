La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Organisation des examens scolaires : bravo aux acteurs de l’éducation !

En dépit des conditions difficiles, les examens scolaires (CEP, BEPC, BEP, CAP…) ont été organisés. C’est le lieu pour nous de saluer le souci de l’autorité de sauver coûte que coûte l’année scolaire que bien des gens la croyaient compromise. C’est le lieu aussi et surtout de saluer le sens des responsabilités des syndicats de l’éducation qui, malgré le bras de fer qui les oppose au gouvernement, ont décidé de prendre part à l’organisation de ces examens scolaires. Bravo donc à tous et on espère que bientôt, un dialogue fécond entre les différentes parties, permettra d’aplanir toutes les difficultés.

COUP DE GUEULE

Viol de deux filles par des FDS : « il faut quitter dans ça »

Arrêtées et conduites au camp de Paspanga lors d’un contrôle pour manque de documents d’identité, deux filles ont été violées par un gendarme et un militaire. Pourquoi un tel écart de comportement qui frise un abus d’autorité ? C’est la question que tout le monde se pose. En tout cas, ces deux soldats indélicats en auront pris pour leur garde puisqu’ils ont été condamnés respectivement à 3 et 4 ans de prison ferme. Vivement que cela serve d’exemple aux autres !