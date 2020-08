La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Prise en charge médicale : merci à Mécénat Chirurgie cardiaque et Auvergne pour un enfant

Quatre enfants souffrant de pathologies cardiovasculaires, ont été évacués en France où ils ont subi des interventions chirurgicales. Ils ont été pris en charge par Mécénat chirurgie cardiaque et Auvergne pour un enfant. L’évacuation a été un succès puisque les quatre enfants en question ont rejoint leurs familles respectives le 28 juillet dernier. Comment ne pas dire merci à ces bonnes volontés quand ont sait que le coût d’une prise en charge médicale en France est élevé? Puisse le bon Dieu le leur rendre au centuple pour qu’ils puissent encore voler au secours d’autres enfants souffrants.

COUP DE GUEULE

Consommation de la drogue : enseignant ou mercenaire ?

Un enseignant a été reconnu coupable de consommation et production illégale de drogue. La scène se déroule dans le village de Kari dans la commune de Dédougou. On sait qu’en dépit de la vigilance des fins limiers, le trafic de drogue reste toujours un fléau qui a la peau dure. Mais qu’un enseignant qui est censé inculper le savoir aux enfants pour qui il doit rester un modèle, s’adonne à une telle pratique, c’est un palier de trop qui a été franchi. D’aucuns on vite fait et ce avec juste raison, de dire que cet enseignant n’est ni plus ni moins qu’un mercenaire.