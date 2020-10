LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à l’AGFED !

L’Association action en faveur de l’enfance défavorisée (AGFED) a remis des fournitures scolaires d’une valeur de 1,6 million de F CFA à des enfants de familles victimes des inondations. C’était le 2 octobre dernier à Ouagadougou. Dans ce contexte de rentrée scolaire où certains parents sont assaillis par les problèmes, un tel geste ne peut que constituer un ouf de soulagement. Tout en saluant cette action de solidarité, on ne peut que dire chapeau bas à l’AGFED.

COUP DE GUEULE

Haro sur les voleurs et les receleurs d’engins !

La Police nationale vient de mettre aux arrêts, 6 délinquants spécialisés dans le vol et le recel d’engins à deux roues. Un important lot de matériels dont des téléviseurs, des ordinateurs, des vélomoteurs et une somme de 500 000 F CFA, ont été saisis au cours de l’opération. Ces six malfrats sont tous des repris de justice, preuve que leur séjour dans les prisons, ne leur a pas servi de leçon. Et c’est bien dommage car, l’un des objectifs de la condamnation d’un voleur, c’est de lui permettre de se repentir après avoir purgé sa peine. Vivement que ces délinquants qui ont opté pour la facilité, soit châtiés à la hauteur de leur forfait. En attendant, on peut crier haro sur ces voleurs et ces receleurs d’engins à deux roues !