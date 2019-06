LA SEMAINE DE RAOGO :

COUP DE CŒUR

Cohabitation religieuse au Burkina : félicitations aux leaders religieux !

A l’occasion de la fête de Ramadan qui a été célébrée le 4 juin dernier au Burkina Faso, l’on a vu des musulmans et des chrétiens fraterniser. Toute chose qui mérite d’être saluée à sa juste valeur quand on sait que le pays connaît une crise sécuritaire caractérisée par des attaques dirigées contre les églises ; l’objectif étant de dresser les communautés religieuses les unes contre les autres. C’est le lieu donc de féliciter les leaders religieux qui, par ce geste de solidarité et de tolérance, envoient un message fort aux ennemis de la paix.

COUP DE GUEULE

Meurtre de militants de l’ODJ : il faut « quitter dans ça ! »

Deux militants de l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) ont été abattus le 31 mai dernier alors qu’ils se rendaient à Sebba pour répondre à une audience demandée par la section du Yagha au haut- commissaire de la province sus-nommée. Qu’ont-ils fait pour mériter un tel sort ? Difficile d’y répondre pour l’instant, l’enquête étant encore en cours. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un crime lâche dont les auteurs méritent d’être identifiés et châtiés à la hauteur de leur acte.