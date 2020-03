LE PM MALIEN A KIDAL

La ville de Kidal est-elle en train d’effectuer son retour dans la République malienne et ce, après plusieurs années d’irrédentisme ? C’est la question que plus d’un se pose au regard des signaux positifs qu’elle envoie au reste du Mali. En effet, après le retour, sans couac, du moins jusque-là, de l’armée malienne dans cette ville sous contrôle de la Coalition des mouvements de l’Azawad (CMA), en mi-février dernier, c’est le Premier ministre Boubou Cissé himself qui a foulé, le 4 mars dernier, le sol de Kidal. Sur place, il a rendu, tour à tour, visite aux Forces armées maliennes (FAMA) reconstituées et aux responsables de la CMA. Plusieurs projets de développement ont été, à l’occasion, annoncés par Boubou Cissé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que petit à petit, les services de l’Etat malien pourront se déployer à Kidal, pour autant que dans ce désert où tout est mouvant comme des dunes de sable, n’intervienne un quelconque goulot d’étranglement à même d’annihiler tous les efforts déjà consentis. En tout cas, on espère que tout ira au mieux et que bientôt flottera, au grand plaisir de tous, le drapeau malien à Kidal qui, depuis la crise née du coup de force du capitaine Moussa Sanogo en 2012, échappait au contrôle de Bamako au point qu’aucun officiel ne pouvait y mettre pied.

La visite de Boubou Cissé à Kidal est en soi un événement

On se rappelle encore l’humiliation qu’avait subie Moussa Mara, alors Premier ministre, qui, en mai 2014, au cours d’une tournée dans les villes du Nord, avait tenté d’effectuer une virée à Kidal. Pour avoir la vie sauve, il a dû, avec sa délégation, organiser un véritable rallye pour rejoindre Bamako tant les maîtres de Kidal avait sorti l’artillerie lourde. Peu avant Moussa Mara, le Premier ministre Oumar Tatam Ly avait aussi tenté de se rendre à Kidal avant de se raviser face à la violence des affrontements qu’avait provoquée l’annonce de cette information. C’est dire donc que la visite de Boubou Cissé à Kidal est en soi un événement. Car, il a réussi là où ont échoué lamentablement ses prédécesseurs, et parfois de la pire des manières. Est-ce parce que de guerre lasse, les rebelles se sont rendu compte que leur combat ne peut pas prospérer et ont décidé de mettre un peu d’eau dans… leur thé ? Ce n’est pas impossible, surtout quand on sait que toute guerre, même avec ses victoires les plus éclatantes, finit toujours autour d’une table de négociations. Rappelons d’ailleurs opportunément que le retour de l’armée malienne et la visite du Premier ministre à Kidal, interviennent quelques semaines seulement après le dialogue politique malien auquel avaient pris part les responsables de la CMA. Tous les participants, il est bon de le souligner, avaient, à l’issue de ce conclave, rappelé le caractère indivisible du Mali. N’est-ce donc pas ceci qui pourrait expliquer cela ?

B.O