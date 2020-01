Les principaux droits reconnus aux citoyens burkinabè

Ils sont de plusieurs ordres et peuvent être regroupés en trois catégories, à savoir : les droits civils, les droits politiques et les droits économiques, les droits sociaux et culturels.

La parole donnée

Il est important dans la société de respecter la parole donnée, c’est-à-dire les engagements qu’on prend. C’est aussi par là qu’un homme ou une femme se fait respecter par les autres.

Résolution : Je respecterai toujours la parole donnée.