LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DU FASO : « Excellence, votre bonne vision et votre politique de gouvernance risquent d’être contrariées »

Dans la présente lettre ouverte adressée au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, son auteur l’interpelle sur la situation que vivent deux élèves. Il lui demande de s’impliquer personnellement dans l’affaire pour qu’une solution soit trouvée. Lisez !

Nous venons par la présente, pour toute fin utile, rappeler à toute la communauté éducative que pour la première fois dans l’histoire de ce pays, la culture de l’excellence a été inscrite dans le projet de gouvernance du Président du Faso.

C’est ainsi qu’une saine sélection a permis de retenir les meilleurs candidats au Baccalauréat session 2016. Tous les premiers et les deuxièmes de toutes les séries ont été retenus, soit une soixantaine de candidats.

A la cérémonie de remise de prix à Ouaga 2000 en présence du chef du gouvernement et de ses ministres, le Président du Faso a tenu à rappeler l’importance de la saine émulation et la culture de l’excellence dans sa gouvernance. Il a aussi et surtout informé l’assistance de l’engagement qu’il a pris pour accompagner tous les lauréats dans leur cursus universitaire. Pour ce faire, les lauréats bénéficieront en priorité de bourses extérieures ou d’une prise en charge complète dans leur études, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays.

Cet engagement marque une première et le sera toutes les années. Ce qui a été salué par toute la communauté éducative.

Cependant, un appel pressant est lancé au Président du Faso pour vérifier le niveau de mise en œuvre de son engagement.

Certains étudiants ont pu quitter le pays mais, d’autres des séries comme celles de l’informatique, risquent de ne plus compter sur ces promesses. Mieux, ils seront, dans les jours à venir si rien n’est fait, remis purement et simplement à leurs parents.

Les raisons évoquées transforment les lauréats en demandeurs de bourse nationale auprès de la direction des bourses, car on leur oppose simplement les conditions primaires d’une bourse nationale, à savoir être inscrits dans un établissement public même s’il n’y a pas la spécialité alors qu’avant l’engagement du Chef de l’Etat, il y a des possibilités de transfert d’un étudiant dans un établissement supérieur privé du pays, avec une prise en charge complète ( bourse et frais de scolarité y compris).

Ce qui avait été pris en compte et exécuté par les étudiants. Ces étudiants, au nombre de deux (02), ont été priés de quitter leurs établissements ou de demander à leurs parents de payer la scolarité, car selon les responsables, les critères concernant l’admission des lauréats n’existent pas.

Monsieur le Président du Faso, votre bonne vision et votre politique de gouvernance risquent d’être contrariées par les agents chargés de leur mise en œuvre.

Nous, parents des premiers lauréats, nous vous prions de faire arrêter cette mascarade qui compromet dangereusement l’avenir de la jeunesse de ce pays. Nous recommandons qu’une commission spéciale de suivi soit mise en place pour prendre en compte les difficultés rencontrées, faire le bilan des bourses extérieures, surtout celles canadiennes et déterminer les critères opposables aux futurs lauréats. Les fondateurs des établissements ayant accepté de recevoir vos deux (02) lauréats et les parents de ces derniers fondent leur espoir sur vous, pour un règlement rapide de cet incident qui n’a pas sa raison d’être.

Recevez Excellence

Toute notre reconnaissance et persévérez dans votre noble entreprise.

Pour les parents des Lauréats désabusés

Le porte-parole

Kaboré Appolinaire

Chevalier des palmes Académiques

Chevalier de l’ordre de mérites