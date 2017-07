Libération de Moussa Kouanda : Inoussa Kanazoé dit faire confiance à la justice  

Comme nous l’annoncions dans notre édition d’hier, 4 juillet 2017, Moussa Kouanda interpellé par la gendarmerie nationale pour son implication présumée dans la tentative d’assassinat de Inoussa Kanazoé, a été libéré après son audition par le procureur du Faso, le 3 juillet 2017. Et avec lui, deux autres personnes à savoir Abdoulaye Tindano et Abdoulaye Coulibaly, présentées à tort ou à raison comme étant des mercenaires. Le plaignant, Inoussa Kanazoé que nous avons pu joindre n’a pas souhaité faire de commentaires particuliers sur cette libération, même si, dit-il, « les faits sont têtus ». En tout cas, Inoussa Kanazoé dit faire confiance à la justice de son pays à laquelle d’autres preuves supplémentaires (audio et vidéo) pourraient être apportées dans les jours à venir. Et d’ajouter que si rien n’est fait d’ici là, il prendra le peuple burkinabè à témoin si quelque chose lui arrivait du fait de « l’inertie de la justice ». Affaire à suivre.