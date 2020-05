LIBERATION DU MAIRE DE KOUMAÏRA AU MALI

C’est le sourire aux lèvres qu’il a rejoint sa famille, hier, 10 mai 2020. Le maire de Koumaïra, au Mali, Amadou Kolossi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été libéré par ses ravisseurs qui, chose assez rare pour être soulignée, l’ont raccompagné à domicile à motos avant encore de s’évaporer dans la nature. « J’ai été bien traité lors de ma détention », a déclaré le bourgmestre de Koumaïra, sans autres détails. En rappel, Amadou Kolossi avait été enlevé en début avril alors qu’il était parti négocier la libération du chef de file de l’Opposition malienne, Soumaïla Cissé, lui-même kidnappé fin mars alors qu’il était en campagne pour les législatives dont les résultats font encore l’objet de vives contestations. Cela dit, la libération de Amadou Kolossi donne à espérer quant au sort de Soumaïla Cissé. Car, même s’il ne le dit pas publiquement, tout laisse croire que le maire est revenu avec un message des djihadistes, destiné aux autorités de Bamako.

En la matière, seule vaut la discrétion

En tout cas, la mansuétude dont ont fait montre les preneurs d’otages vis-à-vis du maire, laisse penser à un échange de bons procédés. Autrement dit, ils ont choisi de le libérer pour que celui-ci transmette leurs conditions en vue de la libération de Soumi, ainsi qu’on l’appelle. Et comme en la matière, seule vaut la discrétion, le maire évite de se laisser aller à des déclarations publiques qui pourraient compromettre les démarches souterraines en cours. Du reste, une source proche du dossier ne dit pas autre chose quand elle affirme ceci : « Moins, on en parle, plus nous sommes efficaces ». En tout cas, tout le mal que l’on souhaite aux autorités maliennes, c’est d’obtenir au plus vite la libération de Soumaïla Cissé dont la famille, on l’imagine, est totalement désemparée. Peut-être sait-on jamais, le maire qui jouait les intermédiaires ayant été libéré, Soumaïla Cissé recouvrera aussi, dans les jours à venir, la liberté et rejoindra les siens. L’espoir est permis.

B. O