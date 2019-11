L’ONCLE AU NEVEU

Comme tu l’as si bien dit dans ta dernière missive, notre moral était au plus bas après l’assassinat du député-maire de Djibo et ses deux compagnons, le 3 novembre dernier, suivi de l’attaque du convoi de mineurs de la société SEMAFO, qui a fait officiellement 38 morts et plus de 60 blessés, le 6 novembre 2019. Mais depuis ces évènements, les lignes ont commencé à bouger positivement du côté de nos Forces de défense et de sécurité (FDS). En effet, dans un communiqué daté du 16 novembre, l’armée a annoncé avoir neutralisé 32 terroristes, les 15 et 16 novembre derniers, lors de deux opérations militaires précisément à Yorsala (province du Loroum) et dans les environs de Bourzanga (dans le Bam). Outre la neutralisation de la trentaine de terroristes, l’opération a permis également de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves sexuelles, et de récupérer un important lot d’armement, de munitions et de matériels divers. Malheureusement, souligne le communiqué, un soldat est tombé lors des affrontements. Une chose est sûre, cette annonce du Chef d’état-major général des armées (CEMGA) nous a fait chaud au cœur et redonné beaucoup d’espoir quant à la suite. Cher neveu, dans un autre communiqué, le CEMGA a indiqué que depuis un certain temps, des aéronefs non identifiés survolent ses bases et zones d’intervention. Le courrier adressé aux attachés militaires des ambassades accréditées au Burkina, invite ces derniers à informer l’armée de l’air et l’EMGA 48 heures à l’avance de tout déplacement de leurs aéronefs dans ces zones d’intervention. En tout état de cause, le communiqué mentionne que des instructions ont été données aux unités afin que tout aéronef qui ne sera pas identifié, soit considéré comme ennemi et par conséquent traité comme tel. Voilà qui est clair. Cher neveu, les habitants de la ville de Djibo retrouvent peu à peu le sourire après des jours voire des semaines sans carburant. En effet, la ville était confrontée à une grave pénurie de carburant si fait que le litre d’essence était vendu entre 2 000 et 3000 F CFA. Eh bien, cela relève désormais du passé puisque les Forces armées nationales ont planifié et conduit une opération de ravitaillement de la ville en carburant. Cela grâce à l’implication des unités du Groupement des forces de sécurisation du Nord en collaboration avec la Police nationale. Dans le communiqué, le CEMGA a annoncé que des engins explosifs improvisés ont été découverts et détruits au cours de l’opération. Bravo donc aux FDS !

L’opposition pour la levée de la suspension des activités du FPR

Cher neveu, sache que les activités du Front patriotique pour le renouveau (FPR), du nom de ce parti politique dirigé par Aristide Ouédraogo, ont été suspendues pour trois mois par le ministère en charge de l’administration territoriale. En effet, il est reproché au président du parti d’avoir fait des déclarations publiques portant atteinte à la loi sur les partis politiques. Pour rappel, il avait, dans certains organes de presse et sur les réseaux sociaux, demandé la « démission sans délai » du président Roch Marc Christian Kaboré et du gouvernement. Pour le ministre, les partis doivent s‘abstenir de répandre des opinions ou d’encourager des actions qui, d’une manière ou d’une autre, portent atteinte à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité du Burkina Faso. En tout cas, cette suspension passe très mal au sein de l’Opposition politique. Elle a, dans une déclaration, exigé la levée pure et simple de la sanction. Pour le président de Le Faso Autrement, Ablassé Ouédraogo, cette suspension a pour seul but de museler les voix dissonantes. Tout en exigeant l’annulation immédiate de l’arrêté, il appelle le peuple burkinabè à une mobilisation « pour lutter contre toutes les dérives autoritaires et dictatoriales et les confiscations des droits et libertés arrachés au prix du sang des Burkinabè ». L’appel sera-t-il entendu ? Attendons de voir. Je termine sur cette note positive avec les Etalons qui renouent avec la victoire. En effet, Aristide Bancé, auteur d’un doublé, a offert, le 17 novembre dernier, la victoire (1-2) au Burkina Faso face au Soudan du Sud lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les poulains de Kamou Malo affronteront au mois d’août 2020, le Malawi dans une double confrontation. Ces deux matchs seront décisifs pour la qualification du Burkina Faso à la CAN 2021 prévue au Cameroun.

Ton oncle