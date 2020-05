L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu

Pour une des rares fois, la fête de Ramadan n’a pas été célébrée le même jour dans nos deux pays. Alors que vous avez fêté le 23 mai, ce n’est que le lendemain, 24 mai, que nous avons célébré l’Aïd-el-fitr dans un contexte de crise sanitaire marquée par la Covid-19. Qu’à cela ne tienne, la fête s’est déroulée dans la plus grande sobriété. Car, les gens n’avaient pas trop la tête à la bamboula. J’espère qu’elle s’est bien passée chez vous. Qu’Allah exauce toutes les prières et invocations qui lui ont été adressées durant ce mois béni de Ramadan. Qu’il ait pitié de ses enfants que nous sommes et fasse disparaître cette pandémie qui est en train de décimer l’humanité. C’était, en tout cas, un des refrains sur toutes les lèvres, à la grande mosquée de Ouagadougou comme partout dans le pays où l’on a prié pour la fin de la maladie et pour un retour à la paix. Tu sais que depuis 2016, notre pays est éprouvé par de nombreuses attaques terroristes avec des morts de civils et de Forces de défense et de sécurité (FDS). Jusqu’à l’heure actuelle, la situation ne s’est guère améliorée; l’hydre terroriste continue sa folie meurtrière et s’est même installée dans certaines zones, notamment dans le Sahel et à l’Est. Comme si cela ne suffisait pas, la crise sanitaire est venue compliquer la situation, à tel point qu’on ne sait plus où donner de la tête. Mais ne dit-on pas que tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir ? Et nous espérons conjuguer la fin de toutes ces crises le plus tôt possible. C’est d’ailleurs pourquoi l’opération conjointe dénommée « Comoé », menée par les forces armées burkinabè et ivoirienne, ces derniers jours, a été saluée par plus d’un. Ce sont au total 8 djihadistes présumés qui ont été tués, 38 suspects dont 24 au Burkina Faso et 14 en Côte d’Ivoire ont été interpellés et une base terroriste a été détruite lors de cette opération. Plusieurs armes, munitions, clés USB, téléphones portables ont également été saisis sur la base d’Alidougou.

Le CISC exige la démission du ministre de la Défense

Alors qu’on applaudissait cette opération, un communiqué de l’Etat-major général des armées du Burkina nous apprend que des unités militaires en mission de reconnaissance, ont été prises à partie dans les environs de Gasseliki, dans le Soum, le 23 mai dernier. Mais la puissance de feu des « boys » a permis de neutraliser 13 terroristes et de saisir un important lot d’armements ainsi que plusieurs motos. Tout cela est bon pour le moral et notre souhait est que des opérations du genre soient menées tant à l’intérieur qu’aux frontières, de concert avec les autres armées voisines.

Cher neveu, la mort suspecte de 12 présumés terroristes à la gendarmerie de Tanwalbougou, à l’Est, continue de susciter des réactions. Le 23 mai dernier, à l’issue d’une session du Conseil supérieur de la défense, le chef de l’Etat a jugé « inacceptable » cette situation avant de donner l’assurance que des « décisions seront prises sans état d’âme », à l’issue des deux enquêtes administrative et judiciaire qui ont été ouvertes. Selon des proches de victimes et des ONG, ces 12 personnes qui n’étaient que des civils pris dans une rafle, ont été exécutées sommairement. Pour le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC), les « assassinats » de Tanwalbougou ne sont pas les premiers du genre au Burkina Faso. C’est pourquoi le Collectif exige « l’arrêt immédiat des crimes odieux et l’arrestation immédiate et sans délai des Volontaires pour la défense de la partie impliqués dans cet énième crime odieux ». Par ailleurs, le collectif a, lors de son point de presse animé le 18 mai dernier, exigé « la démission du ministre de la Défense, afin que quelqu’un de plus compétent puisse assurer la fonction hautement stratégique de ministre de la Défense nationale ».

Je m’arrête là pour aujourd’hui. Au revoir et à bientôt!

Ton Oncle