L’oncle au neveu

Mon cher neveu, je sais que tu es impatient de me lire. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Tout d’abord, sache qu’après l’investiture du président Roch Marc Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession, pour le compte du MPP, le samedi 11 juillet dernier, au palais des Sports de Ouaga 2000, c’est au tour du Chef de file de l’opposition politique (CFOP) d’être investi par son parti le 25 juillet 2020. Parlant toujours d’investiture, je t’apprends, par ailleurs, que le CDP aura deux candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain. C’est du moins ce que martèle Mahamadi Kouanda, membre du BEN de ce parti, qui a, lui aussi, décidé de se porter candidat pour le compte dudit parti. L’annonce a été faite par l’intéressé lui-même au cours d’une conférence de presse tenue le samedi 18 juillet dernier. « Le CDP aura deux candidats à la présidentielle. Un candidat officiel, Mahamadi Kouanda et un candidat anti-Blaise Compaoré, anti-démocratique qui s’appelle Eddie Komboïgo », a-t-il lâché. Mahamadi Kouanda a également dénoncé l’exclusion dont lui et tous ceux qui lui sont proches, ont été victimes au sein du CDP. Mon cher neveu, je présume que l’annonce de la candidature de Mahamadi Kouanda a été perçue par la haute direction du CDP, comme un acte d’indiscipline, puisque juste après sa conférence de presse, il a été suspendu de toutes les instances du parti avec effet immédiat lors de la 68e session du BPN tenue le samedi 18 juillet dernier. Cette sortie avait-elle un lien avec la décision du BPN de le suspendre de toutes les instances du parti ? En attendant d’en savoir davantage, sache que les relations entre Mahamadi Kouanda et ses ex-camarades avec à leur tête Eddie Komboïgo, ne sont plus au beau fixe. Et comme pour enfoncer le clou, Mahamadi Kouanda a enjoint son ex- parti de lui rembourser les 75 000 000 de F CFA qu’il aurait injectés dans la campagne des législatives de 2015 au nom du CDP. « L’affaire étant en justice, le CDP aura le soin de démontrer en temps opportun, qu’il ne lui doit rien », a indiqué Achille Tapsoba, vice-président du CDP au cours d’une conférence de presse en prélude à l’organisation du congrès extraordinaire d’investiture du candidat du parti à la présidentielle de 2020, prévu pour le dimanche 26 juillet prochain. Autre chose, cher neveu, c’est cette tentative d’assassinat dont a été victime le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Mathias Tankoano, de retour de son village dans l’après-midi du 12 juillet dernier. Son convoi a été la cible d’une attaque terroriste. Fort heureusement, il en est sorti indemne. Mon cher neveu, je ne saurais terminer ma missive sans te parler de ce qui fait l’actualité, ici, au pays en ce moment. C’est l’élection du prochain président de la Fédération burkinabè de football (FBF). Alors que la campagne n’a pas encore été officiellement lancée, que ce scrutin défraie déjà la chronique. Des débats d’une violence inouïe et inutile, s’engagent dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. C’est dans cette atmosphère délétère et indigne de l’esprit du fair-play, socle universel du sport en général et du football en particulier, que cinq candidats à la présidence de la FBF, ont dénoncé au cours d’une conférence de presse, le 20 juillet dernier, une « tentative de passage en force » du président sortant, Sita Sangaré, au profit de son poulain, Lazare Banssé. Toujours concernant cette affaire d’élection, je t’apprends que le journaliste sportif Lassina Sawadogo doit comparaître devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, le 3 août 2020 à 8h00. Selon la presse, il a été attrait en Justice par le président sortant de la Fédération burkinabè de football (FBF), Sita Sangaré, et ce, pour diffamation et publication de fausses informations. Je m’arrête là pour aujourd’hui. Au revoir et à bientôt. Que Dieu nous protège et nous garde!

Ton oncle