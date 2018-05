L’ONCLE AU NEVEU 

Cher neveu,

On a l’impression que les dieux nous ont abandonnés tant la situation nationale est devenue de plus en plus préoccupante. En effet, alors qu’on n’a pas fini avec les récurrentes attaques terroristes avec leur lot de tristesse et de désolation, voilà qu’une autre misère et non des moindres, vient s’ajouter. Il s’agit de la situation alimentaire et nutritionnelle désastreuse consécutive à la mauvaise pluviométrie et aux attaques des ravageurs au cours de la campagne agricole 2017-2018. Bilan : le pays a enregistré un déficit céréalier de 477 000 tonnes avec 22 provinces déficitaires, 8 provinces en situation d’équilibre et 15 excédentaires. Lors d’une conférence de presse animée le 7 mai dernier, le ministre en charge de l’Agriculture a annoncé que de mars à mai, 2 462 000 personnes étaient en situation alimentaire précaire, et entre juin et août prochains, 2 671 867 personnes seront en situation alimentaire difficile. Au regard de la situation, le gouvernement a concocté un plan de riposte dont le budget s’élève à 81 milliards de F CFA, lequel plan consistera, entre autres, à assister les personnes vulnérables en biens alimentaires, à leur distribuer gratuitement des vivres ou à leur vendre des céréales à prix social sans oublier la prise en charge des enfants malnutris, âgés de moins de 5 ans. Cher neveu, tu vois bien qu’avec tout cela, on ne peut avoir le moindre sommeil encore moins quand la chaleur suffocante en rajoute avec ses problèmes. Ce n’est donc pas simple et nous espérons que le Dieu Tout-Puissant viendra à notre secours en commençant par nous gratifier d’une pluviométrie généreuse.

C’est dans ce contexte difficile que le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), l’ex-parti au pouvoir, a tenu, les 5 et 6 mai derniers, son 7e congrès ordinaire, à Ouagadougou, à l’issue duquel le président sortant, Eddie Komboïgo, a été reconduit à la tête du parti avec 39 voix pour contre 33 pour son challenger Boureima Badini, représentant spécial de Blaise Compaoré lors de la crise ivoirienne.

Le CDP à la croisée des chemins

Comme tu le sais déjà, le parti est à la croisée des chemins depuis un certain moment et l’on se demande si la réélection du jeune Komboïgo n’entraînera pas une implosion du parti tiraillé entre la vieille et la jeune garde. En tout cas, telle est la question qui est sur toutes les lèvres et on attend de voir ce qu’il en sera dans les jours ou mois à venir.

En attendant, c’est aujourd’hui 9 mai la reprise du procès du putsch de septembre 2015. D’ores et déjà, on se demande si celle-ci sera effective car il se susurre que des avocats de certains inculpés auraient écrit au procureur militaire pour annoncer qu’ils se déporteront comme l’ont fait certains de leurs prédécesseurs. Si c’était le cas, c’est qu’on n’est pas encore sorti de l’auberge avec ce dossier tant attendu par le peuple entier et surtout les familles des victimes qui ont lancé un cri du cœur pour que ledit procès ne connaisse plus de report et que commence enfin le jugement au fond. Ce serait tout simplement dommage ! Heureusement que 13 (en interventions chirurgicales) des 24 blessés graves dudit putsch et de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ont enfin bénéficié, le 5 mai dernier, de soins appropriés, notamment des interventions chirurgicales dans une clinique de la capitale. Une promesse faite et tenue par le Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN). C’est certes un signal fort lancé par le HCRUN, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont perdu la vie lors de ces tristes évènements et qui attendent que justice leur soit rendue. Par conséquent, il faut que les différents dossiers soient jugés, que les commanditaires et exécutants soient connus et punis à la hauteur de leurs actes, pour un véritable apaisement des cœurs. Puisse la fête de l’Ascension que l’on célèbre demain, faire davantage grandir la paix, l’amour du prochain et le pardon. Bonne fête de l’Ascension !

Au revoir et à bientôt ! Que Dieu nous garde et nous protège.

Ton oncle