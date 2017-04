LOTISSEMENT A BANFORA : Des occupants des zones spontanées dans la rue

Les occupants des zones spontanées de la commune de Banfora ont battu le pavé le 5 avril 2017, pour montrer leur mécontentement vis-à-vis du sort qui est le leur depuis une dizaine d’années. En effet, ils se disent victimes d’une injustice lors de la dernière opération de lotissement, car la plupart d’entre eux n’ont pas été attributaires et ceux qui l’ont été, le sont dans des zones trop reculées de celle qu’ils occupaient spontanément. Dans leur procession, ils se sont rendus au gouvernorat des Cascades où chaque zone a remis une lettre au gouverneur dans laquelle ressortent les particularités de chacune d’elles.

Ils sont venus des secteurs 3, 8, 6 et 15 de la ville de Banfora, pour manifester leur ras-le-bol face à la lassitude qu’ils ont d’attendre la résolution de l’épineuse question du lotissement à Banfora. Preuve que la raison de leur mobilisation leur tenait à cœur, on pouvait voir parmi les marcheurs, des vieux, des vieilles et des jeunes. Par mesure de prudence, leur porte-parole, Thomas d’Aquin Coulibaly, préfère se garder de donner le nombre de personnes concernées par cette affaire de parcelles. « Nous ne pouvons donner présentement le nombre exact des occupants spontanés qui sont dans cette situation. D’un maire à un autre, les chiffres varient ». Pour cette manifestation, les marcheurs ont été estimés à environ 150 personnes. Les pancartes qu’ils brandissaient, comportaient toutes le même message, à savoir : « Non aux lotissements arbitraires ; Contestations aux lotissements de 2003-2012, Appel au gouvernement pour la résolution de notre problème les jours à venir, justice, justice ». Du rond-point du paysan noir où ils se sont rassemblés et où les responsables des différentes zones ont paraphé les différents messages adressés au gouverneur, ils ont rallié la RN7, à partir du site de l’ancien CHR de Banfora avant de se diriger vers le gouvernorat. Arrivés calmement à ce lieu comme ils l’avaient dit dans leur demande de manifestation, ils ont été reçus par le gouverneur Léontine Zagré, qui était assistée du SG de la région, Aboubacary Traoré, de celui de la province, du préfet, du maire de Banfora et du DR de la police, Dieudonné Ouattara. Thomas d’Aquin Coulibaly, leur porte-parole, après avoir satisfait aux salutations d’usage, a fait savoir au gouverneur qu’ils veulent la vérité sur cette affaire de lotissement, car ils estiment qu’ils sont victimes d’une injustice de la part de la première autorité de la commune de Banfora, suite au lotissement des zones qu’ils occupaient spontanément. « Nous avons procédé par mille et une stratégies pour trouver une solution définitive, mais toutes sont restées vaines », dira-t-il avant de conclure que c’est donc en désespoir de cause, qu’ils ont décidé d’entreprendre cette marche en direction du gouvernorat, pour soumettre à travers des messages écrits, leurs préoccupations au gouverneur. Dans leur lettre, les marcheurs venus du secteur 15 indiquent qu’ils ont été recensés par l’équipe de Yacouba Sagnon qui fut maire de Banfora, entre 2000 et 2005. Malheureusement, font-ils savoir, celui-ci a fini son mandat sans pouvoir procéder à l’attribution des parcelles. Le maire Souleymane Soulama qui lui a succédé, a procédé à l’attribution sans tenir compte des résidents, renseignent-ils. Pour eux, cette attribution a été faite au bénéfice de personnes externes ayant de solides capacités financières.

Après avoir reçu les différents messages, le gouverneur Léontine Zagré a félicité les marcheurs pour le caractère pacifique de leur marche. Toutefois, elle n’a pas voulu faire dans la démagogie et c’est sans détour aucun et d’un ton ferme, qu’elle a indiqué aux marcheurs qu’il faudra s’armer de beaucoup de patience. « Je prends bonne note pour ce qui est des doléances que vous avez soumises ce matin. Je pense qu’au niveau de la mairie de Banfora, une commission sera mise en place si ce n’est déjà fait, pour se pencher sur vos préoccupations », a indiqué Léontine Zagré. Et de poursuivre en disant que « ce que je vais vous demander, c’est de la tolérance, de la tempérance et de la patience. Vous savez que ce problème n’est pas né en un seul jour ; par conséquent, ce n’est pas en une journée ou en une semaine qu’une solution sera trouvée. Quand on dit règlement d’une situation aussi délicate et sensible que le problème des parcelles, il faut aussi qu’on ait le courage de se dire la vérité. Tout le monde ne pourra pas être satisfait. Je ne suis pas démagogue et je ne suis pas sortie devant vous pour me faire applaudir. Je vais vous dire clairement les choses. Le travail va se faire de façon scientifique. Il y aura de la satisfaction, mais il y aura aussi de la frustration et nous devons avoir cela à l’esprit. L’essentiel est que la justice et l’équité se fassent et que l’égalité de traitement de tous les citoyens soit observée », a lancé le gouverneur.

Mamoudou Traoré