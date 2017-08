L’UCRB A SIMON COMPAORE : « La République n’a pas besoin de dirigeants qui ensemencent les germes de la haine »

Les premiers responsables de l’Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) étaient face à la presse, le mercredi 9 août 2017, à leur siège à Ouagadougou. L’objet de cette conférence de presse était de réagir aux propos tenus par le ministre d’Etat, chargé de la sécurité, Simon Compaoré, lors de sa rencontre avec les Forces de l’ordre et de sécurité du Centre-Est et d’annoncer un mouvement de grève illimité débuté le même jour.

L’Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) a lancé le 9 août dernier, une grève illimitée. C’est ce qui ressort de la conférence de presse animée par les premiers responsables de cette union, conférence tenue le même jour à Ouagadougou et qui fait suite, disent-ils, aux sévices corporels infligés aux chauffeurs routiers à Tenkodogo, avec la bénédiction du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. En plus de cela, l’UCRB appelle tous ses membres à observer scrupuleusement le mot d’ordre de grève sur toute l’étendue du territoire et réfute la qualité du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. En outre, elle souhaite que le gouvernement prenne ses responsabilités, afin d’assurer une vraie cohésion sociale tout en bannissant de ses rangs, « tout oiseau de mauvais augure ». Et Brahima Rabo, président de l’UCRB, de rappeler les faits qui les ont conduits à observer ce mouvement de grève illimitée. En effet, dit-il, un arrêt de travail des chauffeurs routiers paralysant les activités socio-économiques avait été observé, suite à des traitements inhumains et dégradants infligés à leurs militants alors qu’ils exprimaient des revendications légitimes sur le fonctionnement des postes juxtaposés. Afin de préserver un climat social apaisé, Brahima Rabo indique que l’UCRB a accepté d’aller à la table du dialogue et suite à un protocole d’accord signé avec le ministère des Transports, les chauffeurs routiers ont levé leur mot d’ordre de grève. Malheureusement, relève le président de l’UCRB, certains militants de l’union ont été une fois de plus victimes de sévices corporels il y a quelques jours à Tenkodogo, au moment où le flux de transport avait repris. La barbarie des forces de sécurité, a fait savoir le président Brahima Rabo, relève d’une autre époque et ne saurait être tolérée dans une République. Avant d’ajouter que « la sortie médiatique de Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, est méprisable, car la personnalité d’une haute autorité se mesure à sa capacité à concilier les filles et fils d’une même nation, à proposer des schémas de développement à ses concitoyens et à être impartiale dans son jugement ».

Selon l’UCRB, le ministre Simon Compaoré a, dans son propos à Tenkodogo, ovationné les forces de sécurité pour leur exploit tout en les rassurant de son soutien indéfectible lorsqu’il s’agira de réprimander le citoyen lambda. Et Brahima Rabo de déclarer que « les salaires des Forces de sécurité et de vous-même, M. le ministre, émanent du contribuable burkinabè que vous réprimandez avec joie ». C’est au regard de tout cela que l’UCRB a décidé d’observer une grève illimitée

dès ce 9 août 2017. Mais, qu’adviendra-t-il si le ministre Simon Compaoré revenait sur ses propos et s’excusait ? A cette question, le président de l’UCRB est catégorique : « Simon Compaoré n’est pas n’importe quel ministre dans ce pays. C’est un ministre d’Etat. Nous ne demandons plus son avis. Il y a un Premier ministre, un président du Faso et ce sont ceux-là que nous allons désormais écouter. Ce sont eux qui doivent assurer notre sécurité ». Par rapport au nombre de blessés suite aux évènements de Tenkodogo, le président Brahima Rabo confie qu’ils ont enregistré une quarantaine de blessés et attendent le point de leurs confrères du Mali et du Niger pour faire un point définitif, puisqu’il y avait des chauffeurs routiers de ces pays dans le lot, en plus de ceux de Bobo-Dioulasso. Il a aussi souligné que la grève concerne les chauffeurs des camions citernes, d’agrégats, de cars de transport en commun et autres. Il faut noter que la Confédération syndicale du Burkina (CSB) soutient l’action de l’UCRB, et son secrétaire général, Guy Olivier Ouédraogo, a déclaré qu’ils ont été surpris par les propos « irresponsables » du ministre Simon Compaoré.

Antoine BATTIONO