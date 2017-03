LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 25 motos, 30 GPS et 55 téléphones satellitaires offerts à la police nationale

Dans le souci de lutter contre l’insécurité dans la région du Sahel et le terrorisme de façon générale au Burkina Faso, le gouvernement du Japon, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a procédé à une remise de matériel de protection aux forces de sécurité, pour le renforcement de la sécurité dans la région du Sahel. La cérémonie de remise a eu lieu le 21 mars 2017, à la direction générale de la police à Ouagadougou.

« Equiper les forces de l’ordre et de sécurité pour bien sécuriser les régions frontalières au Sahel ». C’est la mission que s’est assigné le PNUD en partenariat avec le gouvernement japonais, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « gestion des frontières pour la stabilité et la sécurité humaine au Sahel », en dotant les forces de sécurité de matériel pour une meilleure sécurisation des frontières. Ce sont au total 25 motos tout-terrain, 30 GPS et 55 téléphones satellitaires, le tout d’une valeur de 54,4 millions de F CFA, qui ont été remis aux forces de sécurité le 21 mars dernier, à Ouagadougou. Le directeur pays du PNUD au Burkina Faso, Corneille Agossou, a noté que ce don de matériel et d’équipement s’inscrit dans le cadre de leur contribution au renforcement de la sécurité dans le Sahel. Selon lui, le renforcement des capacités des forces de sécurité est plus que crucial. Car, dans un contexte mondial, sous régional et national marqué par la montée de l’insécurité, la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) pourrait être fortement compromise si des actions appropriées ne sont pas prises. Donc, à son avis, sans sécurité il est quasiment impossible d’envisager des actions de développement. Pour ce faire, le directeur pays a émis le souhait que le Japon et d’autres partenaires du Burkina Faso puissent continuer à s’investir dans le secteur de la sécurité. « Le Sahel représente actuellement une des régions les plus sensibles et instables d’Afrique. Et face à de nombreuses menaces d’insécurité telles que le terrorisme, les trafics d’armes et de stupéfiants et les autres problèmes transfrontaliers, l’équipement des forces de sécurité en matériel adéquat constitue une question majeure », a laissé entendre l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi. A son avis, les récents actes de terrorisme dans la région, avec les zones frontalières comme cibles privilégiées, ont démontré la nécessité pour les forces de sécurité de la région du Sahel, d’être dotées en moyens de transport et de communication afin de leur permettre de gérer efficacement les frontières et répondre à ces menaces. Qui mieux que le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, peut se réjouir de ce don qui vient à point nommé pour renforcer les capacités des agents de son département, pour une meilleure lutte contre l’insécurité au Burkina Faso. Il a signifié qu’il est ému par le geste de ses partenaires et surtout par l’engouement des journalistes qui assistent à chaque manifestation, pour montrer leur sympathie à l’endroit des forces de l’ordre, surtout en donnant la bonne information. « Par ce geste que viennent de poser le PNUD et le gouvernement japonais, nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur de bonnes volontés dans la lutte contre l’insécurité dans notre pays. Ce matériel va contribuer à sécuriser et à stabiliser notre région des terroristes », a-t-il dit. Le ministre a, en effet, soutenu que les terroristes, du fait qu’ils disposent de moyens, se permettent souvent de corrompre les populations. Donc, à travers ce matériel, les populations seront en sécurité.

Valérie TIANHOUN