LUTTE CONTRE L’INSECURITE AU BURKINA : Des personnes arrêtées, quelques armes saisies, selon Simon Compaoré

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré, le 17 octobre 2016, les Directeurs régionaux et provinciaux de la Police nationale. Objectif : leur donner les informations sur les derniers événements survenus au Burkina et les encourager afin qu’ils continuent de lutter efficacement contre l’insécurité au pays des « hommes intègres » Il a aussi salué la collaboration des populations qui a permis d’interpeller des personnes suspectes et de saisir quelques armes.

Après la CRS, la BAC et l’UIPN, le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré a rencontré, hier 17 octobre, les directeurs centraux, régionaux et provinciaux de la Police nationale pour, dit-il, leur donner les informations relatives à la situation actuelle du Pays, notamment l’attaque d’Intagom et celle sur le pont Nazinon. Il a aussi remercié la contribution des populations qui ont permis de faire quelques saisies et des arrestations. « Je vais profiter de vos micros et cameras pour remercier tous les citoyens qui nous téléphonent pour nous donner des informations intéressantes qui nous ont permis d’arrêter des gens, qui nous ont permis de découvrir quelques armes que certaines personnes avaient cachés alors qu’elles n’avaient pas le droits de détenir des armes. La contribution des hommes est très importante », a-t-il confié. Après avoir donné les informations sur la situation sécuritaire, Simon Compaoré a également exprimé ses encouragements à ses hommes. « Nous leur avons donné des informations pour qu’ils aient des informations de premières mains et ne pas se contenter de consommer ce qu’ils voient à la télévision ou entendre à la radio ou lisent dans les journaux. En tant que responsable, ils doivent être bien informé ; nous devons leurs donner des instructions par rapport à l’organisation du travail sur le terrain. Il s’est agi de leur apporter tous nos encouragements afin qu’ils puissent répercuter ce message à la base au niveau de leurs zones . nous leur avons demandé de travailler à faire le tour des différents commissariats, différents postes frontaliers ou non, pour requinquer le morale des hommes et se rendre compte de visu de la manière dont les policiers sont organisés dans le cadre des missions qui leur sont confiées. C'est-à-dire les missions de protection des personnes et de leurs biens, les missions de protection de leurs zones et comment le travail s’organise », a-t-il indiqué. Il leur a demandé de rester vigilants et de coopérer avec la population pour plus d’efficacité sur le terrain. A la population, le ministre en charge de la sécurité lui a demandé d’encourager les forces de défense et de sécurité pour le travail qu’elles abattent jour et nuit. « Encourageons les gendarmes, encourageons les policiers, encourageons les militaires qui travaillent dans des contextes extrêmement difficiles. Ils n’ont pas besoins de mots qui sapent leur morale, mais des mots qui requinquent leur morale », a-t-il dit. Message bien reçu selon Daniel Zoungrana, Directeur régional de la Police Nationale du Sahel. Pour lui, après la rencontre avec le chef du département de la sécurité, ils repartent réconfortés pour lutter plus efficacement contre ceux qui tenteront de faire du mal aux populations burkinabè.

Issa SIGUIRE