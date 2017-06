MACA : le président de la Commission de l’UA rend visite à Djibrill Bassolé

La Lettre du Continent (LDC) rapporte dans son édition du 14 juin 2017 que le président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a rendu visite à Djibrill Bassolé à la Maison d’arrêt et de correction des armées (MACA). Ladite visite aurait eu lieu le 10 juin dernier. « Moussa Faki était accompagné par le commissaire chargé de la paix et de la sécurité de l’UA, l’Algérien Smail Chergui, et de la commissaire chargée des affaires politiques, Minata Samaté. La ministre burkinabè déléguée à la coopération régionale, Rita Bogoré, s’est jointe à cette délégation », indique la LDC.