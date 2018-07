MACRON ET L’AFFAIRE BENALLA

Un chef d’Etat, ça s’assume !

Autant en emporte le vent ! L’affaire Alexandre Benalla du nom de ce chargé de mission à l’Elysée, filmé, en train de violenter des manifestants, le 1er mai dernier, à Paris, est devenue un tourbillon politique dans l’Hexagone. Et Jupiter, c’est-à-dire le président Emmanuel Macron, a dû sortir de son silence pour tenter de limiter la casse et sauver la face. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune président français est dans le pétrin avec cette affaire de bastonnade de manifestants par un de ses fidèles lieutenants, qui n’est nullement habilité au maintien d’ordre public. En tout cas, avec l’affaire Benalla, on peut dire qu’au sommet de l’Etat, autant le fidèle collaborateur d’un président peut travailler à polir son image, autant il peut travailler à la ternir non sans en subir les conséquences. Et l’Elysée fait parler de lui dans le mauvais sens.

Cela dit, la principale leçon que l’on peut tirer de cette crise qui secoue la présidence française et qui risque de pourrir le mandat de Macron, c’est qu’au Gondwana, elle pourrait être perçue comme un épiphénomène alors que dans l’Hexagone, on en fait un scandale national. En tout cas, une affaire similaire, sous nos cieux, serait vite mise sur le compte d’un simple fait divers par nos dirigeants. Eux qui, pour la plupart, ont cette manie de protéger systématiquement leurs proches quand ils sont trempés dans de beaux draps.

Il y a des dirigeants africains qui ont dû rire sous cape

Ou du moins, trouvent des entourloupes pour éluder les gaffes commises de leur entourage s’ils ne les étouffent pas. En assenant devant les parlementaires de la majorité et des membres du gouvernement que « le seul responsable, c’est moi et moi seul », Emmanuel Macron assume. Et, ce faisant, il pourrait faire rêver tous ces Africains qui aimeraient voir un jour leurs dirigeants s’assumer de la sorte face aux scandales et autres casseroles que traînent leurs collaborateurs ou bien souvent eux-mêmes. S’il s’avère fastidieux d’égrener la liste des affaires compromettant les fidèles collaborateurs, amis ou parents des chefs d’Etat africains, tant il y en a à la pelle, il faut dire que rares de ces cas ont pris l’allure d’une affaire d’Etat comme on le voit en France avec cette affaire Benalla. L’on peut même prendre le risque de dire qu’il y a des dirigeants africains qui ont dû rire sous cape suite au mémoire en défense du président français qui s’est résolu à assumer sa part de responsabilité ou plutôt à tout assumer dans une affaire qui implique un de ses collaborateurs. C’est aussi en cela que l’on reconnaît les grands hommes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jupiter a montré qu’un chef d’Etat, ça s’assume.

D.T