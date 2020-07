MAHAMADI KOANDA, MEMBRE DU BEN DU CDP

Le courant Mahamadi Koanda au Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), a organisé une conférence de presse pour dénoncer « l’exclusion » dont ils sont victimes au sein du CDP et pour informer l’opinion que Mahamadi Koanda qui n’a pas pu participer aux primaires du CDP, sera également candidat à l’élection présidentielle de 2020, tout comme Eddie Komboïgo. La conférence de presse a eu lieu dans les locaux abritant le bureau de Mahamadi Koanda, le 18 juillet 2020 à Ouagadougou.

« Le CDP aura deux candidats à la présidentielle. Un candidat officiel, Mahamadi Koanda et un candidat anti-Blaise Compaoré, anti-démocratique qui s’appelle Eddie Komboïgo ». L’annonce a été faite par Mahamadi Koanda, membre du Bureau exécutif national (BEN) du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), lors d’une conférence de presse organisée le 18 juillet dernier à Ouagadougou. Mahamadi Koanda a dit avoir été victime d’une injustice lors des primaires. Et Césaire Ky, Secrétaire adjoint à la santé, à la protection et de la lutte contre l’exclusion, l’a confirmé en ces termes : « Il y a une malhonnêteté quelque part, sinon quand Mahamadi Koanda a déposé son dossier pour les primaires, on lui a donné un récépissé. Pourquoi, en son temps, on ne lui a pas dit que s’il ne ramène pas le casier judiciaire on ne lui donne pas de récépissé ? Alors pourquoi invalider sa candidature ? Un vote a été organisé à l’intérieur pour invalider sa candidature, ce qui ne figure pas dans les textes ». Et Mahamadi Koanda de poursuivre en affirmant ceci : « S’il y avait la démocratie pendant les primaires, que j’avais participé à ces primaires et que j’avais été battu, j’allais me rendre disponible ». Il a fait remarquer que « le CDP qui a été victime de l’exclusion est devenu le cerveau de l’exclusion ». Evoquant le fait qu’il ait intenté une action en justice contre le CDP, Mahamadi Koanda l’a justifié par le fait « qu’il n’y a pas de démocratie au CDP ».

« Mahamadi Koanda ne démissionnera pas de son parti »

Par-dessus tout, il a fait ressortir que « Eddie travaille activement contre la venue de Blaise avec comme cerveau Mélégué, Moïse et Achille » et que « Eddie parle de Blaise dans la bouche mais il n’a aucun respect pour Blaise Compaoré ». Et Valentin Ouédraogo, Secrétaire chargé des activités culturelles et sportives, d’intervenir : « C’est comme si Blaise est devenu comme la peste. Nous savons ce que Blaise a fait pour ce pays, nous n’avons pas honte de parler du Fondateur ». Par ailleurs, il a déploré le fait que le CDP soit retombé car après 2015, le parti devait être encore plus fort, plus performant mais « on assiste à une débâcle ». D’emblée, Césaire Ky a laissé entendre que le problème de leur courant n’est pas un problème personnel entre Mahamadi Koanda et Eddie Komboïgo. Le Secrétaire adjoint à la santé, à la protection et de la lutte contre l’exclusion a soutenu que « c’est un problème de management à l’intérieur du parti du Congrès pour la démocratie et le progrès ». Mahamadi Koanda a renchéri : « Notre combat n’est pas contre quelqu’un, c’est pour la démocratie, l’unité du Burkina, la paix, le renforcement de la démocratie. Notre combat, c’est pour que Blaise Compaoré revienne pour apporter sa contribution au développement du Burkina Faso ». En tout état de cause, Césaire Ky a relevé que « la Direction du CDP a manqué une bonne occasion pour permettre au parti d’aller en rangs serrés à ces élections », car elle aurait dû « charger des gens auprès de Mahamadi Koanda pour l’apaiser et se réconcilier mais rien n’a été fait ». Qu’à cela ne tienne, Césaire Ky l’a martelé, « Mahamadi Koanda ne démissionnera pas de son parti. C’est ceux qui sont venus avec leurs moyens pour voler le parti qui vont partir ; nous, nous restons au CDP ».

Françoise DEMBELE