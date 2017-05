MAHAMADO YAOLIRE, PRESIDENT DU COMITE D’ORGANISATION DES 5e JEUX UNIVERSITAIRES : « Nous espérons pouvoir éviter beaucoup de ratés »

Du 27 mai au 1er juin 2017, les universités du Burkina Faso vibreront au rythme des 5es jeux culturels et sportifs. Regroupant 15 disciplines dont 8 sportives, ces 5e jeux qui accueillent 1062 compétiteurs issus de 17 universités, sont placés sous le thème de la promotion des valeurs culturelles et sportives par l’élite. Pour en savoir davantage sur l’organisation de ces 5e jeux qui coïncident avec les 40 ans d’existence du Centre national des œuvres universitaires (CENOU), nous avons rencontré, le 22 mai dernier, le Directeur général (DG) dudit service à Ouagadougou, Mahamado Yaoliré par ailleurs président du comité d’organisation. A l’en croire, à 5 jours du démarrage de ces jeux, le comité d’organisation est en train de mettre les petits plats dans les grands pour permettre aux compétiteurs de rivaliser d’ardeur et de talent dans les meilleures conditions. Lisez plutôt.

« Le Pays » : Sous quel signe les 5e jeux universitaires sont-ils placés ?

Mahamado Yaoliré : ll faut savoir que les jeux universitaires font partie d’une mission traditionnelle du Centre national des œuvres universitaires (CENOU). En organisant ces jeux, le CENOU veut offrir aux étudiants un cadre de rencontre, de brassage, un cadre de détection et de suivi des talents, de sélection des meilleurs compétiteurs qui vont représenter le Burkina Faso, défendre ses couleurs dans les compétitions internationales comme les jeux universitaires Ouest africains, les jeux universitaires africains et les jeux universitaires mondiaux. Donc, ces 5e jeux universitaires sont placés sous le signe de la promotion des valeurs sportives et culturelles.

Y a-t-il des innovations pour cette édition ?

L’innovation majeure pour cette édition, c’est la participation des écoles de formation professionnelle à ces 5es jeux. L’autre aspect, c’est que ces jeux ont 10 ans. La première édition a eu lieu en mars 2007 à Bobo-Dioulasso. Donc, nous souhaitons les organiser avec un éclat particulier. Cela, parce que nous estimons que 10 ans après leur lancement, ces jeux ont atteint une certaine maturité.

Des dispositions sont-elles prises pour éviter tout raté?

Toute œuvre humaine a toujours besoin d’être perfectionnée. Mais je voudrais vous rassurer que nous nous sommes attachés les services de spécialistes, notamment ceux-là qui organisent les jeux depuis leur première édition jusqu’aujourd’hui. Et au regard de leur expérience, nous espérons pouvoir éviter beaucoup de ratés.

Quel est le budget prévisionnel de ces 5e jeux universitaires ?

Nous avons, au regard des moyens dont nous disposons, budgétisé une somme de 50 millions de F CFA. Certes, ce montant est dérisoire, mais nous sommes en train d’y aller avec tout l’entrain nécessaire en espérant que des bonnes volontés nous appuieront.

Ces jeux universitaires ne font-ils pas doublon avec l’USSU-BF ?

Je pense qu’il n’y a pas de doublon. Pour promouvoir le sport au niveau des scolaires et des universitaires, il faut beaucoup de compétitions. Une seule compétition peut ne pas pouvoir résoudre le problème. Quand on parle de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF), il y a l’aspect des scolaires, alors que les jeux universitaires concernent uniquement les universitaires.

Qu’est-ce qui explique le fait que le Burkina Faso ne dispose pas d’équipes universitaires qui participent aux championnats nationaux des fédérations sportives ?

Je voudrais faire remarquer que ceux qui participent aux championnats nationaux, sont des clubs. Et dans un club, il y a non seulement des universitaires, des privés mais aussi des non universitaires qui participent aux compétitions. Ici, ce volet relève du ressort du président de l’université.

Occuper sainement le temps libre des étudiants

Nous, nous nous occupons seulement de l’animation, de la promotion, etc. En somme, faire en sorte que le temps libre des étudiants soit occupé sainement.

Souhaiteriez-vous ajouter un aspect que notre questionnaire ne vous aurait pas permis d’aborder ?

J’aimerais inviter les autorités et l’ensemble des populations à s’intéresser et à participer massivement aux jeux universitaires, à donner un engouement particulier à ces jeux qui se dérouleront à l’Institut des sciences des sports et du développement humain (ISSDH), l’ex-INJEPS. Du reste, elles pourront y supporter et soutenir les compétiteurs qui prennent part aux compétions culturelles qui s’y dérouleront chaque soir à 19h 30 mn et ce, à partir du 28 mai prochain. Je voudrais, de façon particulière, inviter les autorités à avoir un œil attentif sur les jeux universitaires afin qu’ils puissent gagner en maturité. Je voudrais également que les autorités aident les universités pour qu’elles puissent avoir un éclat particulier au plan international.

Dabadi ZOUMBARA

LES DISCIPLINES

Disciplines sportives

Football, volley-ball, handball, basket-ball, athlétisme, lutte, judo, pétanque

Disciplines culturelles

Théâtre, orchestre, vedette, slam, humour, conte, scrabble