MALADIE DES DENTS CHEZ L’ENFANT « Les complications peuvent aboutir à un AVC »,: selon Dr Wendpouiré Patrice Laurent Guiguimdé

Combien sont-ils les parents qui font des consultations routinières en santé bucco-dentaire à leurs enfants ? Sûrement que leur nombre est minime ou n’existe pratiquement pas. Or, les dents faisant partie du corps humain, ont aussi besoin d’être « révisées » souvent pour un bon fonctionnement de l’organisme. Dr Wendpouire Patrice Laurent Guiguimdé, dans cette rubrique, nous montre comment prendre soin des dents de nos enfants. Lisez !

Le Pays : Qu’est-ce que la santé bucco-dentaire chez l’enfant?

Dr Guiguimdé : La santé bucco-dentaire de l’enfant est un état de bien-être buccal.

C’est l’absence de maladie de la bouche, l’absence de carie dentaire, de perte de dents, de tumeurs buccales, de plaie, de déchirure, d’infection de la gencive et des muqueuses buccales chez l’enfant.

C’est quand l’enfant arrive à manger, à boire, à parler et à rire sans avoir mal.

A quel moment peut-on dire qu’un enfant a un problème bucco-dentaire ?

On dira qu’un enfant a un problème bucco-dentaire quand il a des douleurs ou des difficultés à mâcher sa nourriture, à boire, à parler, à rire et à sourire.

Quelles sont les maladies liées à la santé bucco-dentaire ?

Les maladies liées à la santé bucco-dentaire sont nombreuses. On peut citer la carie dentaire, les maladies de la gencive pouvant entraîner les pertes de dents, les traumatismes buccaux occasionnant des plaies et des déchirures des lèvres, les tumeurs buccales, les affections congénitales de la bouche, les dysharmonies dento-maxillaires, le noma, les manifestations buccales liées au VIH.

Quelles sont leurs causes ?

Les causes de ces pathologies bucco-dentaires, quelquefois d’origine inconnue, sont le plus souvent liées à la mauvaise alimentation, au manque d’hygiène bucco-dentaire, aux accidents domestiques ou de la circulation, à la non disponibilité des services de santé pertinents et à leur inaccessibilité, au faible revenu des populations.

Qu’en est-il pour les enfants qui consomment beaucoup de sucre (bonbons, chocolat et autres) ?

Tout excès nuit. La consommation excessive de sucre (ou tout aliment collant) chez l’enfant, est dangereuse pour la santé bucco-dentaire de celui-ci. Les dents de lait sont moins minéralisées, donc peu fortes pour résister aux attaques des acides, des microbes et ont des formes anatomiques qui retiennent facilement les aliments. Ensuite, à cet âge, l’enfant ne maîtrise pas bien les techniques de brossage et n’a pas souvent cette discipline de se brosser systématiquement les dents après les repas.

Tout cela explique pourquoi les enfants qui consomment excessivement le sucre, ont plus de problèmes bucco-dentaires que ceux qui en consomment peu.

Y a-t-il une catégorie d’enfants plus affectés par la santé bucco-dentaire ?

Oui, il y a trois catégories d’enfants qui peuvent être plus affectées par les maladies bucco-dentaires :

l’enfant souffrant de certaines maladies congénitales (Syndrome Papillon Le Fêvre, Syndrome d’Ellis Van Creveld, état de débilité mentale), l’enfant qui souffre d’une immunodépression acquise dans le cadre de certaines pathologies d’ordre général comme l’infection à VIH et les enfants malnutris généralement issus de couches sociales très pauvres.

Quel comportement doit-on faire adopter à un enfant pour avoir une bonne santé bucco-dentaire ?

Les comportements à apprendre aux enfants pour avoir une bonne santé bucco-dentaire sont :

- Eviter ou réduire la consommation excessive de sucre ou le consommer au moment des repas avec pour idée qu’un brossage dentaire interviendra à l’issue de ces repas. En lieu et place du sucre, il faut leur donner des fruits et légumes, motiver l’enfant à l’hygiène orale systématiquement après les trois principaux repas ; cela suppose que chaque enfant apprenne comment se brosser les dents et dispose du matériel d’hygiène, en l’occurrence une brosse à dents et une pâte dentifrice adaptée à son âge. La meilleure méthode de brossage étant le brossage vertical de la gencive vers les dents devant un miroir.

Un brossage efficace se fait après les repas, avec une brosse à dents et une pâte dentifrice contenant du fluor. - Aller en consultation routinière chez le dentiste une fois par an.

Quelles sont les complications des maladies liées aux problèmes bucco-dentaires ?

Les complications sont variées. Elles peuvent être locales et générales :

- Locales : la douleur, les caries, destruction de la couronne de la dent, un abcès de la gencive ou de la face, la perte de la dent, une infection locale ou généralisée de tout le corps pouvant entraîner la mort du malade, les difficultés pour manger, croquer, parler, sourire.

- Générales : les troubles digestifs parce que les aliments ne sont plus bien broyés avant d’être avalés, malnutrition, fièvre, infections focales: sinusites maxillaires, infection du coeur, rhumatisme articulaire aiguë, abcès du cerveau, accident vasculaire cérébral, oedème aigu du poumon, septicémie.

Comment peut-on prévenir les maladies bucco-dentaires chez l’enfant ?

Les dents de lait de l’enfant lui permettent de mâcher et de parler. Elles maintiennent aussi l’espace dans les mâchoires pour les dents d’adulte qui pousseront plus tard. Avoir tôt de bonnes habitudes bucco-dentaires aide les enfants à préserver leur patrimoine dentaire toute leur vie. Les dents de lait font leur apparition quand le bébé́ a environ 6 mois. Les caries dentaires peuvent apparaître dès que les dents font leur apparition. La prévention des principales maladies bucco-dentaires chez l’enfant se fera en lui brossant les dents (et en lui montrant la méthode de brossage) tous les jours, surtout le soir avant le sommeil, en l’amenant régulièrement consulter un dentiste et en lui donnant une alimentation équilibrée (5 fruits et légumes par jour).

Comment se fait le brossage chez l’enfant ?

Il faut placer la brosse à dents contre la gencive, déplacer la brosse de la gencive vers la dent par de petits mouvements. Brosser les surfaces extérieures de chaque dent. Renouveler la même opération sur les faces internes des dents, puis sur les faces masticatoires. Brosser les dents du haut, puis celles du bas. Se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes en appliquant sur la brosse à dents, du dentifrice de la taille d’un grain d’arachide. Et s’assurer que l’enfant recrache la pâte mais ne l’avale pas.

Avez-vous un autre commentaire à faire ?

La santé bucco-dentaire est une part de la santé générale. Si un enfant a des pathologies dentaires non traitées, elles pourraient avoir des répercussions graves sur sa santé.

Valérie TIANHOUN