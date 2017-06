MARCHE DE TOECIN-YAAR : L’attribution des places continue de faire des gorges chaudes

Les membres de la Coordination des comités de défense et de l’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire (CDAIP) section de Sig-nonghin, ont animé une conférence de presse dans l’après-midi du 20 juin 2017 à Ouagadougou. Il s’est agi pour eux, de faire le point sur l’évolution de la situation de l’affaire dite « commerçants lésés de Toécin-Yaar ».

L’attribution des places sur le nouveau site de Toécin-Yaar, marché situé au quartier Tampouy de Ouagadougou, n’a pas été faite dans les règles de l’art. C’est du moins le constat fait par les membres de la Coordination des comités de défense et de l’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire (CDAIP), section de Sig-nonghin, qui ont animé une conférence de presse le 20 juin dernier, pour une fois de plus tirer la sonnette d’alarme sur cette affaire qui date de plus d’un an. Selon les membres du CDAIP, 2 599 occupants avaient été répertoriés sur l’ancien site de Toécin-Yaar. Après aménagement sur le nouveau site, 3 300 places ont été répertoriées, soit un surplus de 701 places. Mais, contre toute attente, ont-ils constaté, une centaine d’occupants de l’ancien site se sont retrouvés bredouilles, après le travail de la commission de recensement et d’attribution mise en place par la mairie de l’ex-arrondissement de Sig-Nonghin. «Sur le nouveau site, des places ont été parfois attribuées à plusieurs personnes à la fois. Il y a également des personnes qui ont été recensées, mais à qui la mairie n’a pas attribué de nouvelles places. D’autres également exerçaient des activités sous la forme de location-vente et le relogement n’a pas pris en compte ces personnes», a soutenu le coordonnateur de la CDAIP de Sig-Nonghin, Ernest Zemba. Dès lors, la CDAIP est montée au créneau pour décrier cette gestion « calamiteuse » du nouveau site de Toécin-Yaar et interpeller les autorités. « Nous avons exigé, en son temps, des autorités, une attribution équitable des places qui ont été réattribuées afin de déguerpir les occupants de l’ancien site », a rappelé M. Zemba. Un cri de cœur qui avait été entendu par les autorités chargées de la question, en l’occurrence le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation.

« Nous ne voyons pas concrètement une volonté de faire barrage aux malversations qui se sont posées »

Aux dires des membres de la CDAIP, une mission d’inspection avait été commanditée pour faire des enquêtes afin de situer les responsabilités. Dans ce sens, les membres de la commission d’attribution et les commerçants ont été tous entendus. Ce, depuis le 26 janvier 2017. Mais, du constat de la CDAIP, ce qui augurait de bonnes nouvelles semble devenir un mirage. Selon cette structure, 6 mois après le travail de la mission d’inspection, rien n’est fait pour que les commerçants « lésés » soient rétablis dans leurs droits. C’est pourquoi les membres de ladite Coordination ont interpellé, une fois de plus, les autorités à opérer un audit de la gestion du projet d’aménagement et d’attribution des hangars sur le nouveau site ou à défaut, de rendre publics les résultats des travaux de l’inspection afin que les responsabilités soient situées. « Au niveau de la mairie, nous ne voyons pas concrètement une volonté de faire barrage aux malversations qui se sont posées et qui se posent toujours à Toécin-Yaar », ont regretté les responsables de la CDAIP qui menacent de durcir le ton si rien n’est fait pour trouver une solution au problème des commerçants « lésés ».

Mamouda TANKOANO