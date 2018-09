MARCHE-MEETING DU 29 SEPTEMBRE : L’ADF-RDA rassure l’opinion nationale de sa pleine participation

L’Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain (ADF –RDA) a tenu, le 26 septembre à son siège à Ouagadougou, une conférence de presse. Cette conférence, présidée par la vice-présidente du parti, Mme Joséphine Drabo/Kanyoulou, a été une tribune pour le parti de l’éléphant de donner sa lecture de la situation socio-politique et sécuritaire du pays et réitérer son soutien et sa pleine participation à la marche-meeting du 29 septembre.

La déclaration liminaire lue devant la presse était articulée sur trois points essentiels : la situation socio-politique et sécuritaire du Burkina Faso ; la marche-meeting des forces vives et la rentrée politique prochaine du parti. Pour les conférenciers, la situation socio-politique n’est pas du tout reluisante en dépit du vent d’espoir drainé par les « évènements d’octobre 2014 et des élections de novembre 2015 ». Car selon eux, « il a fallu l’avènement du pouvoir du MPP et ses alliés pour briser cet espoir obtenu au prix de sacrifices multiples ». Et comme si cela ne suffisait pas, pour Mme Drabo/ Kanyoulou et ses camarades, la question des libertés vient s’y greffer. En témoignent, soutiennent-ils, les interpellations de personnes issues de la société civile et du milieu activiste sans qu’aucune explication ne soit donnée au peuple burkinabè. Concernant la situation sécuritaire du pays, les conférenciers constatent que « malgré les multiples attaques, c’est maintenant que le gouvernement accepte et reconnaît la précarité de la situation sécuritaire de notre pays qui va de mal en pis ». L’ADF-RDA déplore avec amertume le fait que «le MPP et ses alliés n’ont pas encore mesuré la gravité de la situation sécuritaire ». Pour cela, elle réclame purement et simplement l’annulation ou le report du référendum afin de soutenir, sur le plan logistique, les Forces de défense. A propos de la marche-meeting du 29 septembre, les cadres du parti de l’éléphant ont soutenu, lors de la conférence, que l’ADF-RDA, membre du CFOP, soutient la marche-meeting et y participera car pour le parti, cette marche est la seule alternative pour l’opposition, sous la bannière du CFOP/BF, pour réveiller le gouvernement du MPP qui semble être assoupi. Toutefois, le parti se réjouit que la seule annonce de la marche ait fait bouger les lignes du côté du parti au pouvoir. Et pour Mme Drabo, les concertations tous azimuts du côté de l’Exécutif et de l’Assemblée nationale, justifient cela. Par ailleurs, les conférenciers ont annoncé aux Hommes de médias que le parti organisera, les 5 et 6 octobre 2018 à Ouahigouya, la rentrée politique du parti. Le thème de cette rentrée politique est « Quelles réponses face aux défis sécuritaires au Burkina Faso ». A la question relative à une éventuelle dissension qui existerait au sein du CFOP, les conférenciers ont dit qu’il n’y a pas de dissension dans la maison. Toutefois, ils reconnaissent que du côté du pouvoir, il y a des gens qui ne dorment plus depuis que le CFOP a annoncé la marche-meeting du 29 septembre. « Ils croient que nous organisons une insurrection », a lancé un conférencier. «Mais quelles que soient les intimidations de ceux qui sont au pouvoir, la marche aura bel et bien lieu », a-t- il ajouté.

Welman GUINGANI