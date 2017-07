« MARIAGES DUBAI » : L’étrange destin des femmes à Béguédo

L’expression « mariages Dubaï » est du Professeur Mahamadou Zongo. En effet, Dubaï est la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis, située sur le golfe persique. Les commerçants burkinabè y vont pour faire des achats de produits qu’ils revendent sur le marché intérieur. Quand ils y arrivent, ils n’ont pas le temps d’admirer les gratte-ciels, ni les hôtels exotiques. Autrement dit, ils se concentrent sur leur mission principale et regagnent aussitôt la mère-patrie. C’est cette « vitesse d’exécution » qui a été collée au mariage pour ainsi signifier que dans une zone comme Béguédo, épouser une femme, surtout quand l’homme a émigré, s’apparente à une opération, « sap-sap ». Malheureusement, avec des conséquences néfastes !

« Little Italy ». C’est une petite ville située dans la province du Boulgou, région du Centre-Est du Burkina Faso. Pour les initiés, la référence ne fait aucun doute. La cité dont on parle s’appelle Béguédo avec une population estimée à 23 000 habitants, selon le dernier recensement général daté de 2006. Là, le rêve des hommes, c’est d’aller à l’aventure. Où ? Au départ, c’était l’Italie, ce pays de l'Europe méridionale, où les aventuriers de Béguédo et environnants accouraient à la recherche d’un mieux-être, aussi bien pour eux-mêmes que pour leur famille restée au pays. Désormais, les destinations se sont multipliées : Algérie, Libye, Guinée équatoriale, Angola, Gabon… Partout où les conditions sont propices à la recherche de l’argent, les hommes de Little Italy y vont. Bref, ce vendredi 5 février 2016, c’est jour de marché et de prières pour Béguédo à plus de 80% musulmane. Selon le Pr Zongo, « le marché de Béguédo, qui a lieu tous les trois jours, est le point d’attraction de commerçants en provenance des villes voisines (Pouytenga, Tenkodogo, Garango) d’autres villes du pays (Pô, Manga, Ouagadougou), des pays frontaliers, Togo (à Cinkansé), Ghana (à Baku), etc. C’est le troisième marché le plus important de la province du Boulgou, après Tenkodogo et Garango ». On comprend alors la forte affluence dans la petite ville en ce jour.

Zigani Mata et Saré Sétou, toutes deux la quarantaine bien sonnée, sont nos guides. En ce jour de marché, elles ont leurs affaires à gérer. Mais elles ont un temps pour se « promener » avec un journaliste.

C’est Sétou, affectueusement appelée « maire adjointe » par les femmes, qui nous conduit chez sa coépouse Zigani, visiblement plus âgée. Le commerce est leur occupation. Zigani vend la cola. Sa coépouse, elle, achète des articles au Ghana qu’elle revend sur le marché à Béguédo et environs. Elle vend aussi du bissap et de l’eau en sachets. Ici, à Béguédo, la vie de la femme est fondamentalement besogneuse. Travaux champêtres, petit commerce, culture maraîchère ; l’oisiveté n’a pas droit de cité, même si quelquefois les résultats ne sont pas au rendez-vous. Quand on prend l’exemple de la tomate ou des oignons, c’est la misère pour les femmes. Cette année, la mévente s’est invitée dans le business. Les clients ghanéens et togolais ne sont pas au rendez-vous car chez eux aussi, on en produit en ce moment. En dépit de cette « mésaventure », les productrices de Béguédo gardent le sourire. Dans tous les cas, la vie est un combat. A « Little Italy », personne, aucune femme surtout, ne dit le contraire.

Avec nos « tanties », comme nous les appelons, souriantes et détendues, nous convenons de mettre fin aux affaires de commerce pour aborder notre préoccupation : la migration à Béguédo et la question des mariages ou « l’étrange destin des femmes des migrants ». Sétou a un fils qui vient de passer clandestinement la Libye pour l’Italie. Du moins, selon les dernières informations données par son fils, ce dernier aurait réussi à traverser les eaux pour se retrouver de l’autre côté. Quant au fils de Mata, il serait toujours en Libye. Les nouvelles faisant état de maltraitance des migrants au pays de Kadhafi angoissent la « tantie », mais elle préfère croire que rien n’arrivera à son enfant.

Contrairement à nos guides, les autres femmes, plus jeunes, que nous croisons, ont leurs époux qui ont migré.

Modré Zénabou en fait partie. Assise sous un arbre devant la cour familiale, le pied bandé, les habits en haillons, elle ne peut plus vaquer à ses occupations depuis qu’elle s’est fait marcher sur le tibia par une voiture lors d’un mariage. Depuis cet accident, son quotidien ne varie pas. Elle reste là, clouée sur un siège, guettant avec beaucoup d’impatience le jour où elle sera rétablie. Zénabou est soutenue par sa belle-mère, son époux n’étant pas là. Depuis quatre ans, le mari de Modré, mère de deux enfants dont le dernier fait le CP2, a migré en Libye. Pour sa blessure, elle ne peut donc pas compter sur l’assistance de son auguste moitié. D’ailleurs, en quatre ans, le mari n’a pas encore pu lui envoyer le moindre centime. Malgré tout, « Madame » ne lui en veut pas. Pour elle, et perdue dans ses pensées, se fâcher ou fuir n’est pas la solution à l’absence de son mari. Sa seule prière : « Que Dieu fasse en sorte que l’aventure de son homme porte des fruits abondants » ! En attendant le retour de ce dernier, Zénabou se bat dans le petit commerce et le maraîchage pour assurer la pitance quotidienne et les autres besoins existentiels de la famille.

Yabré Anata, elle, n’a pas vu son mari, qui a migré au Gabon et ce, depuis trois ans et demi. Celle qui a abandonné l’école, faute de frais de scolarité, reconnaît qu’être séparée de son époux pendant un si long temps, est une situation difficile à vivre. Mais pour elle, « le principe du mariage et du foyer, c’est de faire face à l’adversité ». Dans un sourire qui trahit une certaine tristesse, Anata indique qu’elle supporte toutes les difficultés et porte toujours son mari dans son cœur. Avant de jeter un regard lointain en direction du fleuve Nakambé, elle pousse un long soupir. « Que signifie ce soupir ?», lui avons-nous demandé. Elle ne répondra pas à cette question.

Dans son hijab noir, Bara Nafissatou fait l’exception parmi les femmes que nous rencontrons depuis notre arrivée à Béguédo. Teint clair et d’une beauté qui ne laisse pas indifférent, elle présente des signes d’aisance. Elle vend des objets de luxe ainsi que des produits de beauté au marché de la localité. Cela fait six ans que son mari vit en Italie. Depuis, il est revenu deux fois. Au départ, témoigne « Nafi », « je ne savais pas que mon mari et moi serions éloignés l’un de l’autre de la sorte ». Elle s’accommode de sa situation en se contentant de son statut de « femme d’Italien ». Ici, « femme d’Italien » est une catégorie sociale à part. C’est la classe des aisés. Du moins, c’est l’opinion qu’on se fait d’elle ici.

Mme Bara née Compaoré Safiatou ne peut nier cette évidence ; elle qui tient une boutique de produits divers. Son mari vit en Italie depuis 5 ans et est revenu une seule fois. Tout comme Nafi, Safiatou a réalisé un commerce avec l’argent qui lui a été envoyé d’Italie. Quand on lui demande à qui appartient la boutique, elle répond sans hésiter : « à mon mari ». La situation est très claire : « dis-moi dans quel pays a émigré ton mari, et je t’indiquerai ta classe sociale ». Voilà comment on peut, de façon caricaturale, « classer » les femmes de Béguédo. Il y a les « unes » (épouses d’Italiens), les « autres » et mêmes les « et cetera » (les migrants des autres zones). Mais quel que soit le statut des unes et des autres, les femmes des émigrés partagent des préoccupations communes. Et pas des moindres !

La pêche aux Italiens ou le mariage « Dubaï » !

Parler de « mariages Dubaï », selon la terminologie du Pr Zongo à Béguédo, on ne vous comprendra pas. Il faudra expliquer. Et c’est à ce moment que les langues commencent à se délier.

Nos tanties, Sétou et Mata, expliquent que les migrants reviennent épouser les « élèves » qui n’en demandent pas mieux. Selon elles, non seulement les mariages ne coûtent plus cher, mais aussi les procédures sont allégées ou accélérées. Le plus dur pour un migrant qui veut revenir épouser une femme au village est le prix du billet d’avion. « Avec 70 000 francs CFA, tu peux désormais avoir une femme », semble ironiser Sétou. Pour sa part, le sociologue Zongo écrit que « la scolarisation des filles permet de multiplier leurs chances dans le marché matrimonial pour la conquête des «Italiens». L’objectif n’étant pas l’insertion professionnelle, elles y sont inscrites juste le temps d’avoir un âge mûr et avoir, au mieux, le niveau du cours moyen (CM). Elles en sont ensuite soustraites pour le mariage, de préférence aux ‘Italiens’’ pour qui, épouser une fille de cours moyen est devenu une mode ». Selon Mata, les migrants « reviennent d’Italie et font des promesses aux jeunes filles » qui, à leur tour, voient dans le mariage, une occasion de réaliser leurs rêves. Sara, 16 ans et sa copine Binta, 17 ans, toujours jeunes filles, accepteront volontiers de se marier à des hommes, qu’ils soient migrants ou non. Seulement, elles ont une préférence pour ceux qui vont en aventure parce qu’ils offriraient « plus de garanties » en matière de sécurité sociale. Sont-elles au courant de la situation de ces femmes de Béguédo qui attendent leur mari pendant des années ? Les deux jeunes filles en sont parfaitement conscientes et pensent qu’elles peuvent être des « Pénélope ».

En règle générale, les femmes sont mariées et laissées dans la famille à Béguédo pour plusieurs raisons. Primo, elles s’occupent des parents de l’époux. Les hommes veulent souvent des femmes pour « aider » leurs mères. Secundo, lorsque les conditions ne sont pas réunies, la femme ne peut pas rejoindre son mari dans son pays d’immigration. A titre d’exemple, le migrant clandestin dont les papiers ne sont pas en règle ne peut amener sa femme avec lui.

Autrement dit, les femmes aux maris non en règle dans leur pays d’accueil, doivent « cirer » le banc au village. A quel prix ? Au prix de tout ou presque !

Pour revenir à nos interlocutrices, cela fait quatre ans que Modré Zénabou ne voit pas son mari. En six ans, l’époux de Nafi est venu seulement deux fois ; trois ans et demi pour Anata ; cinq ans pour Safiatou. Chose bizarre, elles ont des enfants dans la majeure partie des cas. Mais il ne faut pas s’étonner. Car chaque retour est une occasion de mettre « Madame » dans les conditions d’avoir un bébé. Parmi nos interlocutrices, deux nous disent sans gêne qu’elles sont tombées enceinte les deux fois que leurs époux respectifs sont revenus au pays. Cette « productivité » masculine vaut son pesant d’or dans un contexte où les migrants rencontrent des difficultés à revenir à Béguédo.

Seulement, quelle que soit la situation, la vie du couple en pâtit. A moins que la femme ne se la joue à la Pénélope. Pénélope, faut-il le rappeler, est la femme d’Ulysse dans la mythologie grecque qui a résisté pendant les vingt années d'absence de son mari parti à la guerre de Troie. En fait, elle lui a gardé une fidélité à l'épreuve de toutes les sollicitations. Sa beauté et le trône d'Ulysse avaient attiré à Ithaque 114 prétendants, mais Pénélope n’a pas cédé. Les femmes des émigrés peuvent-elles se prévaloir de la fidélité de la dulcinée du célèbre Ulysse ? Bien malin qui pourrait répondre à cette « colle » !

Souleymane Bara, qui vit depuis 20 ans en Italie, en sait quelque chose. Il est de passage à Béguédo et il en profite pour superviser des chantiers de construction qu’il a lancés. Ce pionnier de la migration des ressortissants de Béguédo en Europe, se rappelle avoir « eu des problèmes » avec son épouse. Des « Blancs » qui vivaient dans la zone de Béguédo, avaient réussi, lors de son absence, à « embobiner » sa femme qu’ils ont amenée avec eux. Aujourd’hui, son épouse et ses enfants vivent tous à ses côtés en Italie.

Le jeune commerçant Hamidou, apparemment très cultivé, est au parfum des problèmes créés par les « mariages Dubaï » : adultère, divorce, abandon de foyer, dislocation de familles. La situation est telle que « les religieux en parlent dans leurs prêches », témoigne-t-il. Puis, il ajoute tout moqueur : « nos sœurs aiment se marier à ceux qui s’expatrient ». Hamidou qui a des frères en Italie a dû abandonner le collège en 1996 en classe de 3e, faute de scolarité. Désormais, il tient une boutique de vente de divers matériels parmi lesquels on retrouve des articles venant des produits de la migration: téléphones portables, télévisions, clés USB, chaussures, vélos, …

Selon notre interlocuteur, les « Italiens ne sont, ni sincères, ni francs. Ils n’expliquent pas les réelles conditions dans lesquelles ils vivent là-bas ». Et ce flou contribue, selon lui, à pourrir la vie à certaines familles. Pour nos deux « tanties », « certaines femmes sont obligées de fuir ». Mais, les familles, le plus souvent, ne s’en plaignent pas. Faut-il comprendre par-là que la société de Béguédo tolère qu’une femme fuie le domicile conjugal ou ait une aventure extra-conjugale parce que le mari est en aventure ?

Il faut nuancer les réponses. A Béguédo, beaucoup de femmes encouragent leur époux à aller à l’aventure parce que la réussite passerait par-là. Les femmes veulent voir leurs maris revenir faire de grosses réalisations : construction de maisons au village ou à Ouagadougou, ouverture de centres commerciaux,…

En tous les cas, l’homme qui ne voudrait pas prendre le risque d’aller à l’aventure est vite considéré comme un poltron et une personne sans ambition. Là aussi, il peut perdre sa femme. Dans ce marché matrimonial aussi étrange que complexe, on ne peut jeter exclusivement la pierre sur un client ou sur une cliente. N’empêche qu’il faut retenir que le « mariage Dubaï », même s’il peut rapporter « gros » sur le plan financier et matériel avec le bien-être qu’il induit, crée aussi beaucoup de problèmes, car certaines épouses restées au pays sont malmenées par le manque régulier d’intimité, condamnées à jouer le rôle du père auprès des enfants, mises sous pression par certains hommes qui les harcèlent. Cependant, dans leur majorité, elles disent tenir la dragée haute à leurs courtisans parce qu’elles croient toujours que le destin du couple se tisse à la fois en Italie et à Béguédo.

Michel NANA, de retour de Béguédo

ENCADRE 1

Les relations matrimoniales: entre simplification des démarches et émergence «du célibat» chez les mariés

L’institution du mariage a subi de profondes modifications qui se traduisent actuellement par:

- une individualisation de plus en plus croissante des démarches, et un raccourcissement du temps entre la rencontre avec la jeune fille et le mariage. La durée maximale est désormais d’une semaine, chez les ’’Italiens’’ de retour. De nombreux mariages se réalisent donc pendant le séjour en vacances des « Italiens ». Selon une des secrétaires de la mairie de Béguédo interviewée au mois d’août 2008, « c’est quand ils reviennent pour les vacances que les Italiens choisissent leurs femmes ; les parents ne s‘occupent plus de cela maintenant. Mais cela va très vite parce que les jeunes filles attendent ce moment-là ; comme chacune espère avoir un Italien, elles s’habillent pour fréquenter les endroits où elles peuvent rencontrer des Italiens. Cette année (2008) on a déjà plus de 70 mariages (le registre était d’ailleurs épuisé). Tous les mariages sont sous le régime de la polygamie».

- Les nouvelles mariées emménagent dans la belle-famille, dans l’attente du départ en Italie ; une attente qui peut durer plusieurs années si la situation professionnelle du marié ne s’améliore pas. Selon un enquêté de la zone, « certaines peuvent attendre plus de cinq ans sans voir leur mari. Ce sont des mariées célibataires». Du fait également de la législation italienne, mais aussi des contraintes économiques, les « Italiens » ne peuvent y vivre qu’avec une seule femme à la fois…

- La simplification des procédures du mariage implique par ailleurs une banalisation du divorce, ainsi qu’une simplification de la démarche ou, plus simplement, une augmentation des répudiations. Le mariage est de ce fait qualifié aujourd’hui de «Dubaï» à Niaogho et Béguédo, pour exprimer à la fois l’instabilité de ces types d’union et le calcul qui motive la préférence des « Italiens » par les filles. En outre, le célibat prolongé des femmes d’ « Italiens » suscite une sorte de prostitution rampante ou des actes incestueux (dont les formes les plus citées sont les cas de rapports sexuels avec de très proches parents du mari) conduisant le plus souvent à des répudiations.

- Une simplification de l’acte symbolique de demande en mariage qui se résume dorénavant au don de quelques noix de cola aux parents de la fille) ; un changement de la nature et la destination de la dot qui, désormais facturée entre 100 et 150 000 F CFA, est directement donnée à la fille qui s’en sert pour son trousseau et les préparatifs du mariage ;

- un repli du marché matrimonial : le cercle des relations a de plus en plus tendance à se rétrécir. A Béguédo, les mariages se font plus entre Bara, Guébré et Dabré, et un peu les Bancé (originaires de Ouarégou). Même les cas de mariage avec les filles bissa du département voisin de Garango sont de plus en plus rares, car celles-ci sont qualifiées de « très dégourdies » c'est-à-dire « très exigeantes et très éveillées »…

- Une exclusion de plus en plus prononcée des non- migrants « Italiens » du marché matrimonial, car considérés comme des « paresseux »;

- Le développement rapide des pratiques de la dépigmentation et du tatouage comme stratégie de séduction, même dès l’école primaire.

Il y a donc à la fois un relâchement du rôle et de l’emprise du groupe dans les liens du mariage (ce qui recentre cette institution sur l’individu, en particulier la fille dont le consentement, libre, est la condition première et sine qua non de l’établissement des liens de mariage) et un renforcement des enjeux économiques dans ces liens de mariage. Ce comportement libéral du marché matrimonial accroît la dépendance de la femme en même temps qu’il l’instrumentalise. Le maintien, voire le renforcement de la polygamie est entretenu par les parents de l’émigré pour maintenir le lien de celui-ci avec la famille, mais surtout pour pérenniser les transferts.

Source : Extrait : L’italian dream du Pr Mahamadou Zongo

ENCADRE 2

Mme Bara Béatrice

« Quand un « local » et un migrant font la cour à une même fille, le choix de cette dernière est vite fait »

Mme Bara Béatrice née Sawadogo, est un fonctionnaire des Eaux et forêts, ancienne maire de la commune de Béguédo et présidente de l’Association « Femme, environnement et développement du Burkina » (AFEDB). Dans cet entretien, nous évoquons avec elle la problématique de la migration dans la zone.

Quel est l’impact de la migration sur Béguédo ?

Sur le plan négatif, on note l’absence de la jeunesse sur les chantiers du développement au niveau local, car beaucoup migrent pour chercher un mieux-être. Dans une commune comme Béguédo, c’est handicapant de ne pas avoir de bras valides. Sur le plan positif, on remarque que notre ville est toujours en chantier parce que les migrants investissent dans leur pays, que ce soit à Ouagadougou ou à Béguédo. Ils arrivent à résoudre les préoccupations des parents restés au village.

Pourquoi les jeunes ont-ils tendance à migrer ?

Il y a non seulement un contexte économique, mais aussi une question culturelle. Chacun veut aller en Italie. Actuellement, la plupart vont en Guinée Equatoriale, Libye, Algérie et Angola. On peut dire que la migration est surtout économique parce qu’il n’y a pas d’emplois ici à Béguédo. Quand tu vois par exemple un de tes amis aller à l’extérieur et qui revient construire une maison pour ses parents, cela te pousse à aller aussi à l’aventure.

La migration est-elle masculine, féminine, ou les deux à la fois ?

Elle est surtout masculine. Quand on voit les femmes qui sont à l’extérieur, elles sont surtout avec leurs maris. Quand les femmes sont mariées, les maris les font migrer s’ils ont les papiers requis.

Etes-vous prête à encourager les jeunes à migrer ?

Non. Mais je n’ai pas de solution-miracle pour lutter contre le chômage, aux fins de les retenir. Si vous regardez comment la migration se mène actuellement, beaucoup meurent dans l’eau. C’est risqué. Tu sors mais tu n’es pas sûr de revenir. Beaucoup vivent aussi dans la clandestinité, faute de papiers. Tout récemment, on a rapatrié plein de Burkinabè dont la majeure partie sont des ressortissants du Boulgou. D’autres sont en prison dans les pays de migration.

Face à ce péril de l’aventure, qu’est-ce qui est fait à Béguédo?

Ce n’est pas que les migrants ne connaissent pas le risque ! Qu’on les sensibilise ou pas, ils sont au courant des réalités. Nous avons rencontré des rapatriés qui disent être prêts à repartir de nouveau. Certains rapatriés qui sont rentrés ont changé de destination.

Est-ce les familles qui encouragent les départs ou l’envie folle de réussir ?

C’est l’envie folle de réussir, mais certaines familles aussi encouragent. Il y en a qui ont souffert le martyre durant leur exil, qui sont revenus et qui s’apprêtent à faire les papiers pour repartir.

Quels sont les effets négatifs de la migration sur les foyers ?

C’est un sérieux problème parce que nous avons des femmes que les migrants viennent épouser et abandonnent à Béguédo avant de repartir en Italie. Le migrant qui n’a pas de papiers ne peut pas revenir au pays et retourner régulièrement. Donc, il s’en va laisser la fille qui peut faire six ans sans voir son mari. Ce sont des jeunes filles de 15 à 18 ans souvent. Laissées ainsi, elles se retrouvent quelquefois dans des histoires d’infidélité. Il s’ensuit après le divorce, et la fille retourne chez ses parents. En réalité, sans papiers, les hommes ne peuvent pas emmener leurs femmes dans leur pays d’accueil. Ils ne peuvent pas non plus revenir comme elles le souhaitent.

Quand vous étiez aux affaires, des problèmes du genre s’étaient-ils posés ?

Ce sont des sujets tabous. Souvent on apprend seulement qu’on a chassé une fille parce qu’elle a commis l’adultère, mais on n’en parle pas. Un beau jour, on peut appeler de l’extérieur et demander à la femme de rentrer chez ses parents.

Vous qui êtes leader d’association de femmes, peut-on trouver une solution à ce problème ?

Nous avons mené une campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale sur les mariages précoces. Dans cette zone, les mariages précoces sont fréquents. Quand une fille, qui n’est pas mûre, est donnée en mariage, elle y va surtout parce que le mari est à l’extérieur. Elle calcule ce qu’elle peut gagner comme avantages. Elle ne peut prendre une décision convenable.

Pour quelles raisons certaines femmes poussent-elles leurs maris à aller à l’aventure ?

Ici, quand un « local » et un migrant font la cour à une même fille, le choix de cette dernière est vite fait. Les femmes veulent que leurs maris ressemblent aux migrants et disposent d’assez de moyens. Par exemple, il y a des femmes qui, quand le téléphone sonne, demandent un stylo pour écrire « West » (Western Union). Beaucoup d’argent est transféré au village par les migrants, si fait qu’il y a beaucoup de banques. Le jour du marché de Béguédo, vous faites la différence entre les femmes des « Italiens » et les autres.

C’est quoi cette différence ?

C’est l’habillement.

Est-ce que les mariages se font à la mairie ?

Très rarement. Quand j’étais à la mairie, on n’a pas célébré plus de quatre mariages.

Quelles en sont les conséquences ?

Ici, on dit que si tu maries une femme à la mairie, c’est la femme qui commande. Tout ce que tu as, appartient à la femme et le jour où vous divorcez, elle ramasse tout. Les gens n’ont pas encore compris. Dans tous les cas, le mariage civil a des exigences que certains ne veulent pas respecter.

Propos recueillis par Michel NANA