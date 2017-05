MECONTENTEMENT DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE DU BAZEGA : Pour une annulation des résultats du concours de recrutement des VADS

Un regroupement d’associations et de mouvements de jeunesse du Bazèga a animé un point de presse le samedi 6 mai 2017, à la place du 2 juin de Kombissiri. L’objectif principal était d’informer l’opinion publique de la situation qui prévaut à l’issue des résultats de recrutement des VADS dans le Centre- Sud.

La jeunesse du Bazèga s’est mobilisée le 6 mai dernier, pour exprimer son mécontentement quant aux résultats du concours de recrutement des Volontaires adjoints de sécurité (VADS). Elle demande l’annulation pure et simple desdits résultats. Pour Aly Compaoré, président du collectif d’associations et de mouvements de jeunesse du Bazèga, « ils étaient une centaine de jeunes du Bazèga à prendre part au test de recrutement de 90 VADS dans la région du Centre-Sud. A l’issue de la proclamation des résultats 8 volontaires ont été retenus pour le compte du Bazèga, 10 pour le Nahouri et 72 pour le Zoundwéogo ». Ce collectif s’insurge contre le fait que 17 VADS du Zoundwéogo ont été affectés à Kombissiri pour compléter le nombre des VADS du Bazèga à 25. Selon ces jeunes, le chômage étant un phénomène national, la répartition devrait se faire de façon équitable et en fonction des besoins. Ils ont aussi ajouté que la ville de Kombissiri, traversée par la Route nationale n°5, dispose de plus d’intersections qui constituent des points à risque en matière d’accidents de la circulation. C’est pourquoi dès la proclamation des résultats, des démarches ont été entreprises par ces jeunes auprès des autorités locales et des personnes-ressources pour demander leur implication dans une éventuelle recherche de solution.

Ce collectif d’associations de jeunesse du Bazèga demande l’annulation et la reprise de ce recrutement qui, selon eux, n’a respecté aucune déontologie de répartition équitable des candidats vers un équilibre des quotas au niveau régional. Ces jeunes se sont dits déterminés et comptent se faire entendre dans les jours à venir à travers des actions dont un sit-in.

Lacina TEGUERA (Correspondant)