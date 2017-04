MEETING DU CFOP : « Il faut éviter de saper l’unité nationale », dixit Vincent Dabilgou

En marge de la réunion extraordinaire du bureau exécutif national, élargie à l’ensemble des structures du parti sur le territoire national, le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) a convié la presse nationale, le 26 avril dernier à son siège à Ouagadougou, à une conférence de presse pour se prononcer sur la situation nationale et particulièrement sur le meeting du CFOP, prévu pour le 29 avril prochain à Ouagadougou. En effet, si le NTD, parti issu de la majorité présidentielle, trouve que l’opposition est dans son droit de tenir ce meeting, le parti de Vincent Dabilgou juge que c’est un meeting de divertissement. Par conséquent, il est inopportun et son seul objectif est de saper l’unité nationale face au terrorisme et à la relance économique amorcée au Burkina Faso.

« Comment comprendre, comment interpréter qu’au moment où le pays est la cible de toutes parts des terroristes et qu’après les débats démocratiques à l’Assemblée nationale, à l’issue du discours du Premier ministre sur la situation de la Nation, l’opposition trouve opportun et nécessaire de continuer les débats à travers un meeting de divertissement ? », s’est interrogé Vincent Dabilgou, président du NTD. En effet, tout en reconnaissant le droit à l’opposition d’exister et son droit, dans sa stratégie de conquête du pouvoir d’Etat, à mener librement et démocratiquement ses activités de contre-pouvoir, le NTD voit dans la succession d’activités menées par la coalition des partis de l’opposition, toutes tendances confondues, des stratégies qui s’inscrivent dans la logique nihiliste de s’opposer pour nuire et nier l’évidence de la reconstruction nationale en marche. Par ailleurs, M. Dabilgou se dit surpris et désolé de constater que depuis un certain temps, les partis de l’opposition se sont coalisés subitement, toutes tendances et idéologies « confondues», pour emprunter l’option nuisible et non constructive de s’opposer pour diviser et arrêter le train de la relance économique, mis sur les rails depuis la brillante élection du président Roch Marc Christian Kaboré, le 29 novembre 2015.

« Le peuple burkinabè sait faire la part des choses quand il s’agit d’apprécier le calcul des politiciens »

Le président du NTD se dit confiant et compte sur la maturité d’esprit du peuple burkinabè qui n’est pas dupe, qui voit les résultats atteints en moins de deux ans dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau. Il a ajouté qu’il y a d’autres réalisations, à savoir des emplois spécifiques générés au profit des femmes et des jeunes, le succès de la table ronde des partenaires sur le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) et d’une manière générale, la forte croissance de 6,2% du PIB. Reconnaissant que la pression est en ce moment grande face aux préoccupations des populations, Vincent Dabilgou estime que le peuple burkinabè sait faire la part des choses quand il s’agit d’apprécier le calcul des politiciens ou des chapelles politiques agissant comme des sectes ésotériques pour accéder au pouvoir, en prônant la réconciliation nationale à grande vitesse, et cela sans vouloir attendre la fin du processus déjà enclenché de justice pour les victimes et pour le peuple d’une manière générale. Il ajoute que ce meeting vise à divertir l’opinion et à saper l’unité nationale face au terrorisme et à la relance économique amorcée dans le pays. Le président du NTD a lancé un appel à l’ensemble des partis politiques de l’opposition, à se positionner résolument en de véritables forces démocratiques de propositions constructives, pertinentes et patriotiques face à l’action gouvernementale, afin de préparer avec patience une alternance politique pacifique sur la base de la pertinence des projets de société présentés au peuple et non sur des stratégies de courte échelle loin de l’éthique politique, pour accéder au pouvoir.

Ben Issa TRAORE