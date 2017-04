MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE : Le STTPBHA dénonce des « nominations injustes et partisanes »

Dans la lettre ouverte ci-dessous parvenue à notre rédaction, le Syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l’hydraulique et assimilés (STTPBHA) demande au ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière de procéder à l’annulation de certaines nominations qu’il trouve « injustes et partisanes ». Lisez plutôt pour en savoir davantage !

Monsieur le Ministre,

Depuis votre installation comme ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la Sécurité routière, la sous-section du Syndicat des travailleurs des Travaux publics, du bâtiment, de l’hydraulique et assimilés (STTPBHA) a maintenu le dialogue avec votre département, pour la résolution des points inscrits dans sa plate-forme revendicative en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, mais les problèmes demeurent, notamment :

1-l’ouverture d’un dialogue franc et sincère quant à la résolution des points de la plate-forme revendicative ;

2-la nomination des agents aux postes de responsabilité en respectant la hiérarchie administrative ;

3-la gestion transparente du fonds d’équipement de la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) ;

4-l’augmentation de la prime d’encouragement des agents de la DGTTM et la définition claire d’une clé de répartition ;

5-la mise en place d’un fonds commun pour les agents du ministère ;

6-la gestion des contractuels de la DGTTM ;

7-votre avertissement pour des profils bien précis pour la formation des examinateurs de permis de conduire.

A ce jour, bien que le ministre ait donné des garanties pour résorber les problèmes sus-cités, nous n’en voyons aucune preuve.

Dans la plateforme revendicative, nous avons évoqué la nomination des agents à la place qu’il faut et le respect de la hiérarchie administrative dans les nominations.

A notre grande surprise, Monsieur le ministre, nonobstant la non-résolution des problèmes sus-cités, nous regrettons que suite au Conseil des ministres du vendredi 31 mars 2017, au titre du ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, les nominations des Directeurs Régionaux des Transports de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière se sont faites au mépris de notre plateforme revendicative, avec des agents de maîtrise, des techniciens nommés au poste de Directeur régional des Transports pendant que le ministère regorge en son sein d’ingénieurs en transport et de cadres supérieurs.

Monsieur le ministre, même si les nominations des agents restent à votre discrétion, elles doivent respecter la hiérarchie administrative, c’est-à-dire épuiser dans les nominations, premièrement les ingénieurs, ensuite les techniciens supérieurs, les cadres existants, et enfin les autres profils.

C’est pourquoi nous venons par la présente dénoncer et rejeter les récentes nominations des directeurs régionaux des transports qui n’ obéissent à aucune logique de respect de la hiérarchie administrative alors que le ministère dispose d’ingénieurs, de techniciens supérieurs et de cadres compétents en son sein et la plupart des directeurs nommés sont des agents de maîtrise.

Face à cette injustice flagrante, nous condamnons avec la plus grande fermeté ces nominations injustes et partisanes à forte odeur d’affairisme et de clientélisme.

Par conséquent, nous exigeons l’annulation pure et simple desdites nominations.

Monsieur le ministre, c’est au moment où le Chef du gouvernement tente par tous les moyens d’apaiser les remous sociaux que votre département travaille à en créer.

Veuillez croire Monsieur le ministre, en notre détermination à lutter contre toute forme d’injustice et pour la résolution de notre plate-forme revendicative.

BATINAN K ROGER

Ampliation :

- Coordination SYTTBAH/MI

- CGT-B