MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION:Les nouvelles orientations de Paul Kaba Thiéba pour 2018

Le Conseil national de la modernisation de l’administration (CNMA) a organisé, le 27 juillet 2017 à Ouagadougou, sa session ordinaire au titre de l’année en cours. Les travaux qui ont été présidés par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, ont permis non seulement de faire le bilan des actions prévues au titre de l’année 2017, mais aussi de donner des orientations fortes aux acteurs pour une administration moderne, performante, porteuse de développement au service de l’intérêt général, du citoyen et de l’usager.

Dans un Burkina Faso où les attentes des citoyens et des usagers vis-à-vis des services publics sont de plus en plus fortes et diversifiées, où les besoins de l’Etat et des services publics sont on ne peut plus croissants, il est impérieux d’apporter des réponses à la hauteur des défis de l’histoire et des attentes du peuple. C’est fort de cette réalité que le gouvernement a décidé, en synergie avec toutes les composantes de la Nation, de bâtir une administration qui repose sur les principes de responsabilité, d’efficacité et de transparence. A ce titre, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a donné quelques orientations fortes (voir encadré) portant sur la qualité du service public, la valorisation des ressources humaines, l’accessibilité, l’innovation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Des orientations qui, enrichies par les travaux de la session, serviront de référentiel pour l’élaboration du rapport du Conseil national de modernisation de l’administration (CNMA) au titre de l’année 2018. « L’administration incarne l’Etat et l’Etat incarne la permanence de la Nation. Elle doit être performante, au service de tous les Burkinabè, sans exclusive et sans distinction aucune de genre, de handicap ou pas, ni de localisation géographique», a déclaré le chef du gouvernement. A son avis, il faut de plus en plus s’orienter vers une logique de service-client, aller vers une administration où les usagers sont perçus comme des clients et traités avec tout le respect qu’il faut, car, a-t-il dit, l’Administration est au service du peuple, et non le contraire. « Sans le citoyen ou l’usager, l’Administration n’a plus de raison d’être », a affirmé le Premier ministre. Tout en saluant les résultats encourageants engrangés dans le cadre de la modernisation de l’Administration au cours de l’année écoulée portant sur cinq axes, Paul Kaba Thiéba a émis le vœu que des paliers supplémentaires soient franchis au cours de l’année 2018, de sorte à satisfaire les besoins des populations. « Le but ultime de tout cela est de faire en sorte que les Burkinabè soient réconciliés avec leur Administration, soient satisfaits de la qualité des services qui leur sont offerts », a-t-il laissé entendre.

« Se mettre sans réserve à la disposition du peuple, son vrai employeur »

Interpelé sur les cas de grèves constatés dans l’Administration, le Premier ministre a relevé que s’il est vrai que le droit de grève est un droit constitutionnel que nul ne peut nier, il revient également « aux organisations syndicales de faire en sorte que la continuité du service public soit assurée pour ne pas pénaliser les populations qui sont innocentes ». Selon lui, le bon fonctionnement de l’Administration est au cœur du contrat social. « C’est le lien privilégié entre l’Etat et les citoyens. Il est important que l’Administration fonctionne », a indiqué le chef du gouvernement pour qui les organisations syndicales sont conscientes de cette situation et vont prendre en compte cette exigence qui est de toujours assurer un service minimum en cas d’exercice du droit de grève. Par ailleurs, il a invité « chaque agent public à être plus performant et à se mettre sans réserve à la disposition du peuple, son vrai employeur ».

Convaincu que la modernisation de l’Administration est un pilier de la bonne gouvernance, donc un facteur déterminant de la mise en œuvre réussie du Plan national de développement économique et social (PNDES), le chef du gouvernement a invité chaque Burkinabè à adopter ce slogan qui consistera à dire : « la modernisation de l’Administration au Burkina Faso ne se fera pas sans moi ».

En sa qualité de président du comité de pilotage du CNMA, le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS), Clément Sawadogo, a, lui, salué la décision du dernier Conseil des ministres d’élargir le Conseil national en incluant des partenaires sociaux, des représentants des collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé. Toute chose qui renforce le dispositif de pilotage.

Il faut noter que la session a connu la présence de membres du gouvernement, de représentants des collectivités territoriales, du secteur privé, des membres du CNMA, de la société civile, etc.

Colette DRABO