MORT DE LIONEL KABOUI A OUAGA 2000

C’est une affaire dramatique qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s’agit de la mort d’un jeune homme, entre 3h et 4h du matin du 6 juin 2020. Les circonstances de ce décès restent à élucider mais voilà ce que l’on sait, pour le moment.

Les activistes des réseaux sociaux se sont d’abord emparés de l’affaire et les premières informations faisaient état d’une bavure policière ayant conduit au décès tragique du jeune Lionel Kaboui. Dans la relation des faits, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, évoquait une affaire de vol de téléphone. La même vidéo expliquait que Lionel aurait été abattu par les Forces de défense et de sécurité. Mais, les choses se seraient passées autrement. Selon nos informations, la victime et ses amis avaient fait une virée nocturne dans un restaurant de Ouaga 2000. C’est pendant ladite virée qu’un des leurs aurait perdu son téléphone. Du moins, le téléphone a été dérobé. Après avoir pu entrer en contact avec le présumé voleur du téléphone, Lionel et ses amis se sont retrouvés dans la zone de Hôtel Palace pour récupérer leur appareil. Lionel était dans son véhicule tandis que ses trois autres compagnons se trouvaient dans un autre véhicule. La situation va totalement déraper sur les lieux du rendez-vous. Car, il nous revient que le propriétaire du téléphone qui détenait une arme par devers lui, l’a dégainée. Son coup de feu va alerter les éléments de l’Unité spéciale d’intervention de la gendarmerie nationale qui étaient en poste dans cet endroit. Ces derniers vont procéder à des tirs de sommation pour stopper les occupants des véhicules qui tentaient de prendre la poutre d’escampette. Le reste, c’est le procureur du Faso, Yoda Harouna, qui raconte.

La version du procureur du Faso

La Justice s’est saisie de l’affaire et, selon nos informations, une enquête est en cours. C’est ce que dit d’ailleurs le procureur du Faso, dans son communiqué : « Ce jour 6 juin 2020, à 7h 45mn, le Commandant de la Brigade ville de Gendarmerie de Kossyam me rendait compte de ce qu’un coup de feu tiré vers 4h du matin devant Palace Hôtel, a occasionné la riposte des éléments de l’équipe de la GSIGN qui étaient en service. Il précisait que suite à cette riposte, l’auteur du coup de feu a pu s’enfuir à bord de son véhicule avec ses occupants ; que mais malheureusement K.L.R.C., un de leur ami qui les suivait à bord d’un véhicule Toyota Hilux double cabine, immatriculée 5861 D3 03 BF, a heurté, dans sa manœuvre, un panneau publicitaire et n’a pu continuer sa course, blessé. Il a été évacué par la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo mais y est décédé des suites de ses blessures. Le commandant ajoutait que le constat fait sur le véhicule qu’occupait K.L.R.C permettait d’y relever des impacts de balles. Suite à ce compte-rendu, j’ai immédiatement instruit le Commandant de la Brigade de ville de Kossyam d’ouvrir une enquête en vue d’élucider ces faits. Ainsi, trois personnes ont pu être interpellées et sont actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Une autopsie sur le corps de la victime décédée est aussi prévue dans les prochains jours, pour déterminer les causes réelles de sa mort. Face à ce douloureux évènement, je présente mes sincères condoléances à la famille de la victime et invite les uns et les autres au calme et à la retenue ». Ces premiers éléments permettent d’en savoir sur les éléments tragiques de la nuit du 5 au 6 juin, qui ont emporté Lionel Kaboui qui, d’après nos sources, n’a été là que parce que ses amis lui avaient demandé de les accompagner pour aller récupérer un téléphone. Seulement, beaucoup de questions restent en suspens et l’on espère que l’enquête permettra de situer les responsabilités. En attendant, les camarades et amis de la victime, depuis le Sud des Etats-Unis d’Amérique, lui ont adressé un mot d’au revoir : « Que ton âme repose en paix Lionel Kaboui. C’est avec une grande tristesse que nous apprenons ton départ. Plaise à Dieu de t’accueillir dans son royaume et nous consoler. Union de prières ». Lionel Kaboui était fondateur d’une entreprise dénommée ETS (Entreprise des travaux et services).

La Rédaction