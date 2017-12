MOUVEMENT DE PROTESTATATION DES SCOLAIRES A SAPONE : Les élèves s’insurgent contre la dissolution du Conseil municipal

Après une réunion avec les délégués des établissements de la commune de Saponé, les élèves ont remis, hier 18 décembre 2017, une lettre de protestation au préfet du département de Saponsé. Une lettre qu’ils destinent au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, afin qu’il révise sa position quant à la dissolution du Conseil municipal de Saponé en Conseil des ministres du 14 décembre dernier.

La dissolution du Conseil municipal de Saponé n’est pas du goût des élèves de ladite commune. Ils l’ont fait savoir le 18 décembre 2017 à travers une lettre de protestation adressée au Président du Faso. La lettre a été réceptionnée par le préfet de Saponé. Selon le délégué des élèves, Mathieu Tassembédo, élève en classe de terminale au lycée départemental de Saponé, ce qui est arrivé à leur commune n’est pas une bonne chose. « Nous sommes présentement dans la période de dépôts des dossiers pour les différents examens et concours. Non seulement notre mairie a brûlé avec des documents de certains élèves mais on ne sait même pas quand est-ce que cette délégation spéciale se mettra en place. Nous ne comprenons pas pourquoi une telle décision. La mairie fonctionnait normalement, il n’y a qu’un groupuscule d’individus qui s’opposaient parce que leur frère (Ndlr Idrissa Ouédraogo) n’a pas été élu maire. Tout le monde ne peut pas être maire. Imaginez que tous ceux qui ont perdu se lèvent pour instrumentaliser leurs frères ? Aucune mairie n’allait exister. Nous ne sommes pas d’accord que notre commune soit sous délégation spéciale », a-t-il dit. Il a précisé que bien avant l’incendie de la mairie, des jeunes qui barraient impunément la voie, aiguisaient des machettes devant les caméras et qui ont fini par brûler la mairie circulent toujours impunément. « Nous, population de la commune, entrons dans une désobéissance civile à partir de ce jour 18 décembre 2017 jusqu’à ce que l’ancienne équipe municipale démocratiquement élue et soutenue par toute la population soit réinstallée dans ses fonctions. Unité et justice pour Saponé », a-t-il conclut

Notons que tous les bâtiments administratifs étaient fermés au moment où nous bouclions cet écrit .

Pascal TIENDREBEOGO (Correspondant).