NOMINATION ANNONCEE D’UN PREMIER MINISTRE EN RDC : Quand Kabila fait durer le suspense !  

Alors que tout le monde s’attendait à des décisions fortes devant permettre à la République démocratique du Congo (RDC) de sortir de l’impasse consécutive à l’échec de la médiation de l’Eglise catholique, le président Joseph Kabila a préféré faire durer le suspense. En effet, dans son discours prononcé, hier, 5 avril 2017, il a annoncé la nomination d’un Premier ministre, dans les quarante-huit heures. Morceau choisi : « Tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l’otage d’intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures », a déclaré Joseph Kabila devant le parlement réuni en Congrès. Et d’ajouter : « J’invite le Rassemblement à surmonter ses querelles intestines et à harmoniser ses vues sur la liste des candidats [au poste de] Premier ministre ayant le profil requis et convenu, comme souhaité depuis plusieurs mois ». Dont acte ! Par ces propos, le président Kabila a réitéré implicitement son souhait, s’il en est, de voir l’opposition politique lui présenter une liste de plusieurs (trois comme l’exige la majorité présidentielle) candidats Premiers ministrables, afin de lui permettre de faire son choix. Toute chose dont ne veut pas entendre parler le Rassemblement qui lui oppose le seul nom de Félix Tshisekedi, quoique contesté par certains membres dissidents. Alors, que va-t-il se passer ? Joseph Kabila va-t-il aller à l’encontre de l’accord de la Saint-Sylvestre qui prévoit que le Premier ministre de la Transition doit être issu des rangs du Rassemblement, pour nommer un homme acquis à sa cause à l’instar de Vital Kamerhe par exemple ? Auquel cas, il dressera le bûcher contre la RDC, étant donné que le Rassemblement ne se laissera pas conter fleurette ; lui qui, en plus de la Journée ville morte du 3 avril dernier, qui a été un franc succès, prévoit des manifs de rues à travers le pays, du 10 au 24 avril prochain.

La RDC est au creux de la vague

Cela dit, l’avenir de la RDC dépendra de la personnalité politique sur laquelle portera le choix de Joseph Kabila dont les consultations initiées avec la classe politique ont été rejetées par le Rassemblement qui les juge « inappropriées ». C’est dire donc que la RDC est promise à des lendemains incertains, surtout que les évêques de la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo) ont décidé de s’en laver les mains, face à l’incurie, on ne peut plus manifeste de l’ensemble des acteurs politiques congolais. En tout état de cause, Joseph Kabila qui a repris les choses en main, en tant que juge et partie, ne fera pas mieux que les hommes de Dieu qui, même si certains les taxent de rouler pour tel ou tel camp, mettaient à tout le moins en avant l’intérêt supérieur du peuple congolais. Cela dit, loin de nous l’idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais au regard de ce qui se passe dans le pays, on peut dire que la RDC est au creux de la vague. On aura tout essayé, mais le mal demeure, ce d’autant que l’agent viral qu’est Joseph Kabila, résiste encore à tout.

B.O