NOMINATION DE CHERIFF SY COMME HAUT REPRESENTANT DU CHEF DE L’ETAT : C’est tout mérité !

En sa séance ordinaire du 09 mars 2017, le Conseil des ministres a nommé l’ex-président du Conseil national de la Transition (CNT), Haut représentant du chef de l’Etat. Une nomination qui sonne comme une récompense pour services rendus à la Nation, étant donné que Chériff Sy, on se rappelle, avait joué un rôle très important dans la mise en échec du coup d’Etat de septembre 2015.

Surprenante et courageuse fut l’allocution qui a troublé le sommeil des auteurs du coup d’Etat manqué de septembre 2015 et qui a donné du fil à retordre au Général Gilbert Diéndéré et à ses affidés de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP). Une adresse qui, par ailleurs, avait fortement contribué à contrarier leur projet de liquidation du pouvoir de la Transition, en septembre 2015. Morceaux choisis de ce mémorable message à la Nation, délivré à partir des profondeurs de la clandestinité et qui aura fait date et marqué les esprits, tant les propos méritent de figurer au panthéon de l’héroïsme : « Dans la situation où le chef de l'Etat, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont actuellement séquestrés, j'assume désormais les pouvoirs dévolus au chef de l'Etat. J’invite le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major des différentes régions militaires, à prendre immédiatement toutes les dispositions pour que cette forfaiture soit arrêtée puisque c'est un groupe armé qui s'oppose à la volonté du peuple. Pour cela, j'en appelle aux forces républicaines. La nation est en danger ».

Ce jour-là, le sang des putschistes n’aura certainement fait qu’un tour et leurs oreilles ont sans aucun doute sifflé, en entendant sur les antennes de la « Radio de la Résistance », le président du Conseil national de la Transiton (CNT), Chériff Moumima SY, appeler à résister contre l’infamie. Un « appel à la Résistance » qui, toutes proportions gardées, fut au vaillant peuple du Burkina post-insurrectionnel, ce que fut celui du Général De Gaulle (l’appel du 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC) face à la France occupée. Héroïque !

A travers sa remarquable, inoubliable et audacieuse sortie, d’aucuns reconnaissaient là, le fils de son père, le Général de corps d’armée, Baba Sy. Même si Chériff Sy n’est pas un enfant du sérail militaire ; lui qui se sera plutôt consacré au journalisme dont on dit qu’il mène à tout, à condition de « savoir en sortir ». Et à ce propos, la vie semble bien continuer à sourire au natif de Néma (en Mauritanie), au regard des bonnes nouvelles qui s’enchaînent et dont on a envie de dire qu’elles sont toutes à son mérite !

Logique retour d’ascenseur de la Patrie pour cet «éminent serviteur de la Nation »

En effet, après avoir été élevé le 19 décembre 2015, « à titre exceptionnel », à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national (la plus haute distinction de l’ordre national burkinabè), pour avoir contribué à la sauvegarde des institutions durant le coup d'Etat'', le voilà à présent bombardé « Haut Représentant du Chef de l’Etat ». Logique retour d’ascenseur de la Patrie pour cet «éminent serviteur de la Nation » qui aura non seulement fait preuve de bravoure et à la limite de folie, face à la très redoutée garde prétorienne du président déchu, Blaise Compaoré, qui s’était certainement juré d’envoyer ad patres une de ses plus grosses bêtes noires. Car, pour ceux qui feignent de l’ignorer ou qui, décidément, sont souvent trop portés sur la critique facile au point de vouloir toujours renverser le verre pour ne pas le voir même à moitié vide, force est d’admettre que le Président du CNT a risqué gros, risqué sa peau et mis en danger les siens, en prenant ses responsabilités quand la République vacillait, après le putsch de mi-septembre 2015. Une lourde décision s’il en fut, alors que le Président de la Transition Michel Kafando, le Premier ministre, Isaac Zida et quelques membres de son gouvernement, étaient encore retenus en otage et n’avaient plus, de fait, la réalité du pouvoir. C’est peu de dire qu’il aura fait preuve de courage empreint de défiance en déclarant qu’il assumait les responsabilités de Chef de l’Etat, en sa qualité de Président du CNT. Il osa même inviter la hiérarchie militaire à faire échec au coup d’Etat, alors que le pouvoir était entre les mains du Conseil national pour la démocratie (CND).

On ne peut dénier à Chériff Sy sa fibre patriotique

Bref, Dieu seul sait si l’appel à la Résistance du Chérif(f) a produit des effets pour la suite des événements, toute chose qui se révèlera plus tard fatale au Général Diéndéré et compagnie.

Et puis, quoi qu’on puisse dire du Président du CNT, qu’on l’aime ou pas, il aura travaillé à préserver les acquis de l’insurrection de fin octobre 2014, à travers une myriade de lois votées par le CNT et visant à rompre avec les mauvaises pratiques nocives à toute gouvernance vertueuse. Si le CNT, sous son magistère, n’a pas été sans reproches, on ne peut dénier à son président sa fibre patriotique. Sous cet angle, il mérite encore une fois les égards de la Nation. Et ce mérite a été reconnu et légitimé à l’issue du dernier Conseil des ministres du 9 mars 2017. Félicitations et bon vent au Haut-représentant du Chef de l’Etat !

Par Cheick Beldh’or SIGUE