NOUVELLE ATTAQUE TERRORISTE MEURTRIERE AU MALI : Comité d’accueil sanglant pour Abdoulaye Idrissa Maïga  

Au Mali, les attaques terroristes se suivent et se ressemblent. C’est le moins que l’on puisse dire, tant le modus operandi est le même. En effet, après l’attaque de la base militaire de Gao qui avait laissé plusieurs morts sur le carreau, les djihadistes viennent encore de faire parler d’eux en s’attaquant à un camp de l’armée malienne à Gourma Rharous, du nom de cette localité d’accès difficile, située à 120 km à l’Est de Tombouctou. C’était dans la nuit du 17 au 18 avril dernier, selon le porte-parole de l’armée malienne qui ajoute sans autre précision que des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Mais de sources non encore officielles, l’armée a perdu quatre militaires et de nombreux véhicules ont été calcinés. Pour un accueil sanglant, c’en est un pour le nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qui, il y a à peine une semaine, était officiellement installé dans ses fonctions. Au-delà de la grogne sociale caractérisée par des grèves tous azimuts, qui semble quelque peu retombée suite à un accord trouvé entre le gouvernement et les syndicats, la sécurité demeure un défi de taille que devra travailler à relever le successeur de Modibo Kéita.

Il faut redoubler de vigilance et passer à l’offensive

Et cette attaque meurtrière est la preuve que son séjour à la primature ne sera pas de tout repos. Pas de répit ni d’état de grâce avec les djihadistes qui ne laissent jamais échapper la moindre occasion pour frapper là où on les attends le moins ; eux qui, du reste, ne font guère mystère de leur volonté de faire capoter le processus de paix en cours. A preuve, en plus des forces armées maliennes, la MINUSMA fait également état d’une attaque, le même jour, contre un véhicule d’un de ses convois logistiques qui a « heurté un engin improvisé ou une mine à environ 30 km au Sud de Tessalit ». Le bilan provisoire est de trois blessés graves dont deux Casques bleus et un civil. En tout cas, tous ceux qui en doutaient doivent désormais se convaincre d’une chose : l’ennemi a été affaibli mais pas totalement vaincu. Et le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, ne dit pas autre chose quand il s’indigne en ces termes : « Il n’y a presque pas un jour où l’on ne reçoit pas de rapports sur des actes abominables de terrorisme commis par les ennemis de la paix et les ennemis de ce pays (le Mali) et de son peuple ». Dont acte. Il faut donc redoubler de vigilance et surtout passer à l’offensive aux fins de traquer les djihadistes jusque dans leurs derniers retranchements. Car, il faut le dire, des contrées entières échappent encore au contrôle de l’armée malienne et aux forces internationales en présence.

B.O