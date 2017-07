NOUVELLE DU VENDREDI : Savoir vivre et copier-coller

- Quand tu mettras un pied dans un village inconnu, intéresse-toi d’abord à comment vivent les habitants du terroir. Demande, explore et renseigne-toi avec respect et considération sur les mœurs locales. Un geste de respect ici peut être considéré comme une insulte à l’autre bout de la terre.

A l’école de la vie de mon village, c’est ainsi que mon conseillait mon père spirituel.

Un jour, dans un quartier du pays des hommes intègres, à Zogona, j’allai rendre visite à un cousin. Ben, un jeune informaticien qui a su se faire une place dans l’univers de la technologie. Dans le salon de sa somptueuse mini-villa de location, madame fricotait avec ses casseroles dans la cuisine en compagnie d’une dame. Leurs éclats de rire nous parvenaient.

- Madame apprend un plat local à la voisine. Une beauté des îles qu’un diplomate burkinabè a amenée de l’autre bout de l’Afrique

Pendant que je discutais fraternellement avec mon cousin, sa femme sortit me dire bonjour en compagnie de la voisine. Mon cousin avait raison. La voisine était vraiment une reine de beauté des îles dont l’eau de la mer a parfaitement donnée l’éclat à la lumière du visage et la parfaite forme du corps.

Madame la voisine de mon cousin portait une chemisette à motif de fleurs nouée à la hauteur du nombril, laissant voir un bout de son joli ventre et une ceinture de culotte à la mode occidentale s’arrêtant loin des genoux, afin que l’œil puisse à souhait admirer les belles cuisses de madame.

Une tenue qu’une femme respectueuse de la morale du pays des hommes intègres ne portera que le soir dans la discrétion du salon pour le seul et unique regard de son époux.

Je saluai les deux dames. La femme de mon cousin fit les présentations. Je baissai les yeux en serrant la main de la beauté des îles, évitant de poser le regard dans un endroit où il ne faut pas.

Lorsque mon cousin me raccompagna à la porte, je ne pu m’empêcher cette remarque.

- Elle est belle et sympathique ta voisine des îles. Mais, tu ne trouves pas que selon nos mœurs, elle est un peu … trop légère cette tenue qu’elle a portée pour se rendre chez autrui ?

- Je te voyais venir ! Dit Ben avant de tressaillir de rire.

- J’ai fait la remarque à ma femme par respect pour la voisine, mais pour elle c’est le regard local qui manque de savoir-vivre. Aussi, elle soutient que c’est son mari qui veut qu’elle s’habille ainsi.

- Même chez les gens ?

- Oui, c’est le souhait du diplomate. Mon cher, c’est l’évolution du monde, ne refusons pas le progrès !

- Le progrès aveugle en brûlant nos valeurs au détriment d’autres valeurs venues d’ailleurs. Soignons vigilants, le copier-coller sans jugement est souvent un piège. Est-ce que tu accepteras que ta femme s’habille comme cette dame pour aller chez les gens ?

- Ça jamais ! Tu me connais bien.

Je m’en allai et j’oubliai l’incident. Deux années passèrent et un évènement m’invita un soir chez le cousin. Je me souvins de la belle voisine et demanda.

- Comment va la beauté des îles et ses tenues de savoir-vivre ?

La femme du cousin sourit et s’en alla sans me répondre.

Et mon cousin de me dire :

- La beauté des îles a poussé le savoir-vivre jusqu'à recevoir le meilleur ami de son diplomate de mari dans les draps du lit conjugal. Pris en flagrant délit par le mari qui cherchait son fusil de chasse pour se venger, ce fut un vrai scandale dans le quartier.

- Ce n’est pas très étonnant. Quand une femme visite les hommes avec de telles tenues de savoir-vivre, je me demande comment elle reçoit chez elle. En ténue d’Eve j’espère ! Tu sais, je préfère l’enseignement traditionnel de l’Afrique et la bonne morale de nos pères du pays des hommes intègres au couper-coller sans jugement. Le vêtement d’une femme au foyer doit traduire le respect et la considération. Et refléter son statut. Quitte à se faire traité d’attardé du nouvau savoir-vivre, je préfère cela. Mon cousin se mit à rire à ce moment et me dit ceci : Un écrivain ne manque jamais d’arguments.

