OBSEQUES DE SALIFOU DIALLO : Session d’adieu à l’hémicycle

Les députés de la 7e législature ont rendu un ultime vibrant hommage à leur président défunt, Salifou Diallo, hier jeudi 24 août 2017 au cours d’une session spéciale au sein de l’hémicycle. Avec des larmes dans la voix, les représentants des différents groupes parlementaires, opposition comme majorité, ont salué la mémoire d’un "combattant intrépide" qui aura, toute sa vie, servi son pays avec abnégation et dévouement.

Vêtus de blanc, symbole de la transcendance, de la pureté et aussi, moment du vide total, les députés de la 7e législature de la IVe République ont rendu un hommage appuyé à Salifou Diallo, leur président, que le Créateur a arraché à leur affection au moment même où il était en train de « transformer l’institution parlementaire pour la mettre véritablement au service du peuple ». Ils se sont donc réunis en session spéciale comme le prévoient les textes en mémoire de celui qui était leur président depuis le 30 décembre 2015.

8h 25mn. Monsieur le président ! Annonce le protocole. Députés, personnel administratif de l’Assemblée nationale et anonymes qui avaient investi l’hémicycle se mettent débout. Le cortège funèbre fait son entrée. Le cercueil est posé au perchoir qui a servi de catafalque. Les chuchotements disparaissent. La salle est silencieuse et frissonnante. Le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Me Bénéwendé Sankara, invite à observer la minute de silence. Puis, l’on entonne l’hymne national. Et c’est la secrétaire générale de l’Assemblée nationale, Emma Zobilma, qui débute la série des discours d’hommages. « L’instant est douloureux », dit-elle, avant de poursuivre que « si Dieu en prend un de nous, c’est pour en faire une étoile ». Pour elle, l’homme que la Nation pleure est « un grand travailleur infatigable, un homme de vision qui a su bâtir une institution parlementaire forte et innovante au service des hommes ». A l’en croire, en seulement vingt mois de travail sous le magistère de Salifou Diallo, le Parlement burkinabè a fait une véritable mue à travers « des actions qui seront gravées à jamais ». De l’élaboration du plan stratégique à l’audit organisationnel, en passant par l’instauration d’un régime médico-social, sans oublier l’adoption de la loi sur la Fonction publique parlementaire, autant de choses qui méritent que « les travailleurs de l’Assemblée nationale vous rendent un grand hommage, Monsieur le Président Salifou Diallo », conclut-elle.

« A l’instar des héros nationaux, il avait la passion de la patrie »

Après ce message de reconnaissance du personnel de l’Assemblée nationale à travers la voix de la secrétaire générale, c’est au tour des groupes parlementaires de passer aux hommages. Le président du groupe parlementaire de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Daouda Simboro, est le premier à prendre la parole comme l’a prescrit le règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour les sessions. « Mon cœur bat la chamade. Tu nous abandonne en chemin, en si bon chemin », introduit-il avec un trait de remords pour l’illustre disparu qui appellerait « affectueusement le groupe parlementaire UPC zone de turbulences ». Pour lui, Salifou Diallo aura accompli tellement de choses pour la patrie qui mettent tout le monde d’accord sur son amour pour le travail bien fait. « A notre corps défendant, le temps a eu raison de toi », regrette-t-il avant de souligner que le disparu n’appartient pas à sa seule famille mais qu’il est le fils de toute la Nation. « Va-t’en en paix ; va-t’en et point barre », lance-t-il ainsi ses derniers mots à son désormais ex-président. Le représentant du groupe parlementaire n’a pas non plus tari en éloges pour saluer la mémoire de Salifou Diallo qui aura géré l’institution parlementaire par le consensus. « Le Burkina Faso perd un intrépide combattant. Mais nous allons poursuivre le combat », s’est-il engagé. D’ailleurs, le représentant du groupe parlementaire du CDP, Alfred Sanou, ne dit pas autre chose sur le caractère consensuel du regretté, indiquant que « vos ambitions pour l’institution parlementaire et le consensus de la gestion des organes du Parlement ont été remarquables ». Et comme pour reconnaître la bravoure de l’illustre disparu, il fait un bref rappel historique sur son rôle déterminant dans la création de l’ODP/MT et du CDP.

Egalement la vague à l’âme, la porte-parole du groupe parlementaire Paix, justice et réconciliation nationale (PJRN), Marie Rose Sawadogo, a dit retenir du regretté, deux aspects essentiels : le politique et l’humain. Selon elle, au plan politique, Salifou Diallo était « une bête politique qui mettait tous les moyens pour atteindre ses objectifs ». Il était un homme de conviction, relève-t-elle, avant de faire savoir qu’il faut travailler à préserver l’esprit de consensus et de fraternité dont il a fait montre durant le peu de temps qu’il a passé au Parlement burkinabè. Bouclant la série des interventions des groupes parlementaires, Alassane Sakandé du MPP, parti majoritaire, a tout d’abord demandé à la salle d’ovationner le défunt comme cela avait été le cas le 30 décembre 2015 quand il a été élu président de l’Assemblée nationale. Comme ses prédécesseurs, il avoue que la disparition du chef du Parlement laisse un grand vide. « A l’instar des héros nationaux, il avait la passion de la patrie. Habité par l’esprit du sacrifice, il avait su inculquer la culture du résultat aux parlementaires »’. Salifou Diallo avait tout le mélange qui faisait de lui un grand homme, a-t-il souligné, tout en promettant que son parti travaillera à poursuivre son œuvre. Comme quoi, « notre succession comble, presque toujours, le vide que fait notre mort dans le cœur de nos héritiers », disait Senn. Le vice-président de l’Assemblée nationale a clos cette session spéciale qu’on pourrait dire d’adieu, en invitant tous ceux qui étaient dans l’hémicycle à s’incliner une dernière fois sur la dépouille mortelle de l’illustre disparu avant son transfèrement au Palais des sports.

Drissa TRAORE